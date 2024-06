Mario Hernández es uno de los empresarios más conocidos en Colombia. Su pasión y compromiso continúan impulsando la industria de la moda hacia nuevos horizontes, demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de seguir persiguiendo sueños y ambiciones.

(Lea también: Quién es el hijo menor de Mario Hernández, a qué se dedica y qué le echa en cara a su papá)

El santandereano, en entrevista con el canal ‘Mis propias finanzas’, se refirió a los planes que tiene con la compañía dedicada a la fabricación y venta de accesorios de cuero—, dijo cuáles son sus planes y les puso una tarea a sus hijos.

Al ser indagado sobré qué le falta conseguir a la marca Mario Hernández, el empresario de 82 años respondió que la meta más grande es obtener reconocimiento a nivel internacional. Además, señaló que ese objetivo seguramente quedará en manos de sus herederos.

“Debemos seguir construyendo la marca. No nos conocen afuera. Esto es una tarea larga. Ya les corresponderá a los herederos”, afirmó el santandereano en el ‘podcast’.

Justo después de ese comentario, Hernández señaló que planea estar al mando de su compañía hasta el final de los días, ya que es en lo que se ha especializado durante toda su vida y no tiene intereses en ceder el timón porque disfruta de su trabajo.

“Acá estaré hasta el día en que me saquen con los pies hacia adelante […]. ¿Qué hace uno por ahí desocupado? No quiero volverme a casar todavía. ¿Qué hace uno? No sé hacer más. Disfruto mucho mi trabajo”, aseveró el empresario.