Esta semana fueron tendencia varias publicaciones (entre ellas una de Pulzo) en las que se mencionaba que el negocio de Mario Hernández había salido de Colombia para estrenar una nueva sede en Estados Unidos. Sin embargo, el mismo empresario aclaró que se trató de una foto antigua que corresponde a una tienda que abrió hace varios años en el sector de Boca Ratón, en Florida (EE. UU.), pero que luego cerró. Sus ventas en ese país son online actualmente.

En diálogo con este medio, el empresario reconoció que ha recibido varias llamadas de personas que le preguntan, directamente, si es verdad que se va del país. La respuesta que les ha dado es que no y que su negocio seguirá abierto, pese a que semanas atrás dijo que frenaría las inversiones en Colombia por las decisiones del gobierno de Gustavo Petro.

“Yo no me voy a ir de mi país, la empresa lleva más de 60 años logrando construir la marca colombiana. Aquí estoy y aquí me quedaré”, afirmó el empresario del cuero a Pulzo.