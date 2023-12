Mario Hernández ha sido uno de los opositores más importantes al Gobierno y cada vez que tiene la oportunidad aprovecha para dar su visión de lo que está pasando económicamente en el país, asegurando que la situación cada vez desmejora más y más, como lo hizo en Pulzo en este video.

En esta oportunidad, en Caracol Radio publicaron unas declaraciones en las que el famoso empresario dice qué va a pasar con su negocio en el país debido a los cambios que ha hecho y que espera hacer Gustavo Petro.

“Nosotros vamos a parar la inversión porque está cayendo la demanda y nuestro gran compromiso es sostener el empleo que hay ahora y esperar a ver qué va a pasar inversión extranjera. Está cayendo la confianza en el país la inseguridad y muy importante, qué va a pasar con la reforma a la salud, pues nuestra gente va a quedar desprotegida. Entonces tenemos que esperar a ver qué ha pasado en este Gobierno”, expresó el santandereano que no estuvo en la reunión de noviembre entre el presidente y los empresarios más importantes del país.

Para él hay una incertidumbre económica por diferentes hechos económicos y sociales que lo obligan a parar la inversión. Aunque no dio mayores explicaciones, lo único que parece claro es que no va a despedir empleados, pero tampoco va a expandirse más nacionalmente.

Sin embargo, lo que sí está claro es que Mario Hernández continúa expandiéndose porque hace un tiempo anunció su llegada a Venezuela y poco a poco sigue llegando a otros países.

Mario Hernández tomó decisión sobre su negocio en Colombia

Anteriormente, el empresario había asegurado en Pulzo que había parado para sostener los empleos de las personas que actualmente trabajan con él.

“Yo ahorita frené absolutamente todo, porque no sabemos qué va a pasar. Tenemos las bodegas aquí y todo, y paramos absolutamente todo, porque nos toca sostener la gente que tenemos. Y esto [la economía del país] no parece que esté funcionando. Ahí están todas las cifras. Tenemos que sostener a la gente, ¿qué hace esta gente desocupada?. Yo no trabajo para mí, yo trabajo para sostener una empresa y no se puede botar a la caneca lo que se ha hecho”, dijo en una entrevista con Pulzo.

Por ahora hay muchas dudas de cómo avanzará la economía del país y un primer paso será la decisión que se tome en el salario mínimo y los diferentes aumentos para el 2024.

