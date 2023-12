Hernández, uno de los empresarios más mediáticos del país, contó a Pulzo por qué no piensa en expandir su empresa para 2024. Argumenta que la situación del país no se lo permite y que prefiere cuidar lo que ha construido hasta la fecha.

“Yo ahorita frené absolutamente todo, porque no sabemos qué va a pasar. Tenemos las bodegas aquí y todo, y paramos absolutamente todo, porque nos toca sostener la gente que tenemos. Y esto [la economía del país] no parece que esté funcionando. Ahí están todas las cifras. Tenemos que sostener a la gente, ¿qué hace esta gente desocupada?. Yo no trabajo para mí, yo trabajo para sostener una empresa y no se puede botar a la caneca lo que se ha hecho”, detalló Hernández en diálogo con Pulzo.