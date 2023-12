Hernández, uno de los empresarios más mediáticos de nuestro país, habló con Pulzo acerca de las negociaciones del salario mínimo, la actualidad del país y hasta sobre sus críticos en redes.

Indicó que no entiende cómo una persona vive con un mínimo en un país cuya economía cada vez está más complicada por cuenta de aumentos en el costo de vida.

Esto dijo Mario Hernández en diálogo con Pulzo:

“No sé cómo hacen para vivir con un salario mínimo. No me lo explico, pero ahí vive la gente. Pero mejor es algo que nada. Un salario mínimo son un millón y pico de pesos, y para que la gente subsista necesita 400.000 pesos, entonces mejor algo más que eso”, indicó Hernández en diálogo con Pulzo.

El empresario exaltó los esfuerzos de las personas que mes a mes sobreviven con un salario mínimo. Especialmente en una economía que, bajo su vista, no tiene un buen panorama a corto plazo.

Hernández, un férreo crítico de Gustavo Petro, es reconocido también por sus comentaros sin pelos en la lengua a través de redes sociales. Sobre las personas que allí lo critican, él simplemente dice que responden visceralmente desde la ignorancia.

“Eso es ignorancia. En el mundo, no solo ahora sino desde antes, el mundo empezó con los cazadores, los agrícolas, los comerciantes, los bancos. Si no existieran ellos, qué harían. Si no existiéramos los empresarios, que ponemos el pellejo, el capital, trabajamos 24 horas al día, qué hacemos. Con esta compañía generamos más de 2.000 empleos en el mundo. Tenemos 600 fijos, con satélites 1.000; con lo que hacemos afuera de Colombia, por lo menos 2.000 personas dependen de acá”, apuntó en Pulzo.

Mario Hernández habló del salario mínimo para 2024 y cuánto debería aumentar

Sobre el salario mínimo del próximo año, Hernández señaló que este debe aumentar por lo menos el equivalente al porcentaje de la inflación acumulada del 2023.

Es decir, si en diciembre se reporta que la inflación acumulada del año fue del 10 %, entonces el mínimo en 2024 subiría ese mismo 10 % (quedaría en 1’276.000 pesos, en este escenario hipotético).

“Con el salario mínimo, los que están pagando el pato son los más pobres. Todo ha subido y el incremento de todo ha sido impresionante. El salario mínimo debe ser al menos lo de la inflación, para que no se pierda el poder adquisitivo. Lo que dé la inflación es lo mínimo”, sentenció Hernández en diálogo con Pulzo.

