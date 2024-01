Mario Hernández está de fiesta por estos días por cuenta de la apertura de una tienda internacional que aporta, en gran medida, a la estrategia de expansión que tiene la empresa que él ha sacado adelante y que lleva más de 50 años en Colombia.

En diferentes momentos, el empresario expresó su intención de llevar la marca a otro nivel e, incluso, se quejó porque las decisiones del gobierno de Gustavo Petro le hicieron frenar la inversión en Colombia y buscar nuevos horizontes.

Su promesa de buscar nuevos horizontes la cumplió… y lo hizo por todo lo alto: Mario Hernández acaba de abrir su primera tienda en Estados Unidos, en uno de los sitios más exclusivos del sector de Boca Ratón, en La Florida.

Así lo dejó ver en sus redes sociales, en donde este lunes compartió una foto de cómo fue la apertura de su primer negocio en territorio estadounidense, a donde Hernández viaja con frecuencia en búsqueda de descanso y nuevos negocios.

Desde luego, el negocio seguirá funcionando en Colombia, pero ahora la estrategia de expansión se centra en territorios en otros países de América Latina.

El año pasado, Mario Hernández recordó en entrevista con Pulzo cómo fueron los inicios de su negocio. Incluso, comentó que fue una aventura la que lo llevó a tener la empresa que tiene actualmente y que surgió porque un amigo le fio el negocio.

“Un amigo en el año 70 tenía un almacén de solo cuero y me llamó que me lo vendía, le dije no tengo, y me dijo: ‘Se lo fio’. A los 3 o 4 años teníamos 8 tiendas y dije: necesito una fábrica porque no encontraba el producto que yo quería, con calidad y diseño”, recordó Hernández.