La senadora María Fernanda Cabal se refirió al tema en entrevista con Pulzo, y aseguró que una de las prioridades del Gobierno para enfrentar la crisis debe ser la vacunación masiva.

“¿Por qué el Gobierno Nacional no hace todo el esfuerzo de lo que queda, que es un año, por vacunar masivamente? Porque si a usted lo vacunan, usted le pierde el miedo a ir a trabajar, puede salir más tranquilo. La vacunación sería un hit. Miren todos los países que ya están vacunados”, manifestó.

Además de eso, la congresista planteó una idea para generar “un millón de empleos” principalmente desde el área de la construcción, y tomó como base las propuestas que ha hecho la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) para la reactivación económica.

“Yo hago una propuesta. ¿Por qué no se genera un portal de muchachos que necesiten un empleo, y con el sector productivo comenzamos a mirar en donde se puede enganchar más gente? Por qué no generamos un compromiso, como lo dijo la Andi, donde los que tenemos más privilegios podamos extender una responsabilidad sobre los que no tienen. Pero no es lo que generalmente uno hace: que es dar mercados, y yo doy muchos mercados porque a mí me da rabia, la pobreza me da rabia, porque este es un país que ha sobrevivido a todo, ¿y nos va a quedar grande la pandemia? ¿Nos vamos a volver como Venezuela?”, comentó.