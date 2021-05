green

Gustavo Bolívar habló en entrevista con Pulzo sobre el paro nacional e hizo referencia a uno de los temas por los que Gustavo Petro ha sido criticado en las últimas semanas: por qué el líder de la Colombia Humana no sale a marchar en las calles. Por ejemplo, Claudia López ha sido una de las personalidades políticas que desde hace días lanzó varios ataques contra el líder de la oposición al ver que promovió las manifestaciones en todo el país, pero no ha participado de ellas.

Bolívar inició señalando que Petro tenía la intención de salir a las calles en el primer día del paro, el pasado 28 de abril, pero que inconvenientes de salud se lo impidieron. “Él está en el país desde hace más de 15 días. A la primera marcha quería ir, pero lo afectó una fuerte gripa, una tos peligrosa“, aseguró el congresista.

Después, el senador confirmó que desde el entorno de Petro creen que su vida está en peligro si se une a las protestas, por lo violentas que estas se han tornado en algunas ocasiones. Bolívar expresó que el hecho de que en este paro se conocieran imágenes de civiles disparando armas de fuego es supone una amenaza contra el exalcalde de Bogotá.

“Al ver que hay civiles armados en las calles y que el Gobierno no los aprehende, ni siquiera ha censurado que civiles salgan con revólvere a matar gente, pues dijimos: ‘No vamos a caer en esa trampa’. Gustavo Petro es una persona que es uno de los mayores opcionados para ocupar la Presidencia y por un error de estos, en un tumulto, no sabemos quién aparezca por ahí y pueda aparecer una bala asesina de algún lugar. Eso no lo vamos a permitir”, comentó el congresista.

Bolívar cerró el tema declarando: “Tanto los estrategas, como en la campaña, los amigos, le hemos aconsejado que, así lo critiquen, no salga. Él ya demostró lo que tenía que demostrar. No vemos por qué tenga que salir a arriesgarse por demostrar algo que ya demostró y son 40 años de lucha. En el momento en el que aparecen civiles armados, eso es un peligro muy grande para él y para nosotros“.

En el mismo sentido que el senador se había pronunciado la semana pasada Nicolás Petro, hijo del futuro candidato presidencial, que en su cuenta de Twitter manifestó que temía por la vida de su papá y que lo estaban presionando a salir a las calles para matarlo.

En la misma entrevista con Pulzo, Bolívar confirmó que está evaluando la posibilidad de no volverse a lanzar al Senado de la República en el 2022, teniendo en cuenta que la pandemia lo dejó con una crisis económica que necesitaría afrontar regresando a la creación de libretos para producciones televisivas.

Este es el momento en el que el senador responde por qué Petro no sale a marchar a las calles: