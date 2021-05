green

Claudia López habló ante los medios de comunicación este miércoles, luego de una jornada caótica en Bogotá que dejó casi 100 heridos por los diferentes actos violentos y enfrentamientos que se dieron entre manifestantes del paro nacional y las autoridades.

La alcaldesa insistió en que no solicitó apoyo militar para la ciudad y recalcó su petición a protestantes y miembros de la Fuerza Pública a que se detengan de una vez por todas las tensiones entre las partes. A propósito, la mandataria se refirió al diálogo nacional que anunció el presidente Iván Duque en las últimas horas, el mismo en el que él manifestó que no tendría inconvenientes para invitar a líderes políticos como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. (Vea también: Claudia López casi rompe en llanto al ver que incendiaron CAI con policías adentro)

La alcaldesa de Bogotá consideró que el diálogo del Gobierno debe ser con los jóvenes que están marchando en las calles del país y no se sienten tenidos en cuenta. En su reflexión, López lanzó un dardo que dio la sensación que iba dirigido a Gustavo Petro.

“Con los que hay que dialogar es con los que están en la calle, jóvenes que sienten con dolor que no se les está escuchando, que no se les convoca. Invito al Gobierno a que de verdad convoque a los que están marchando, no a los que hacen videos desde lujosas bibliotecas y Zoom y no tienen un pie en la calle, y no controlan nada de la movilización“, declaró la alcaldesa.

Casualmente, Petro se ha dirigido a sus seguidores durante la última semana a través de un par de alocuciones que grabó desde una biblioteca. Además, el líder de la denominada Colombia Humana no ha salido a marchar durante el paro nacional y aún no se tiene precisión de si está o no en el país.

López insistió en lo necesario que es que se hable con los jóvenes y le dijo a Duque: “Es a los jóvenes, señor presidente. A los jóvenes dolidos, agredidos, desempleados, en pobreza, que son los que están en las calles. Es a esos jóvenes a los que el Gobierno les debe ofrecer un alto al fuego. Hay que reconocer que ha habido abusos de lado y lado. Si no se rechaza el uso de la fuerza, no hay manera de empezar un diálogo”.