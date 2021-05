green

Claudia López se mostró contrariada por la noche de violencia que se vivió en Bogotá este martes, que dejó un lamentable registro de 91 personas heridas, de las cuales 19 fueron policías. En diferentes puntos de la capital del país las protestas del paro nacional terminaron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y miembros de las autoridades.

Uno de los hechos más comentados en todo el país fue que al CAI de La Aurora, en la localidad de Usme, le prendieron fuego con unos 10 policías en su interior. Los uniformados lograron escapar del lugar y ninguno falleció, aunque un par resultaron heridos. (Vea también: ¡EN VIVO! Así va el paro nacional este 5 de mayo: marchas hoy, bloqueos y más)

Sobre la 1:00 a.m., la alcaldesa López entregó un primer balance de lo acontecido en la ciudad durante esas horas y lamentó lo escalada que está la violencia durante los últimos días. “Bogotá tuvo una noche trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, bienes públicos, nuestra Policía, es realmente insólito. 10 policías del CAI de La Aurora fueron atacados, encerrados y tratados de quemar vivos dentro de un CAI. A ese nivel de violencia llegó la ciudad en algunos puntos esta noche”, declaró la mandataria.

Acto seguido, López imploró que se detuvieran los actos violentos en la ciudad y en el país, porque cada vez más se están lamentando situaciones peores. “Destruir a Bogotá no puede ser una causa. Destruirnos entre nosotros no puede ser una causa. Yo le ruego a Bogotá y a Colombia parar. Llevamos ocho días. De milagro no ha habido un muerto. Cada día tenemos más heridos, más tensiones. Esto no tiene razón de ser. Paremos, por favor“, añadió.

Por último, la alcaldesa se vio afectada por lo sucedido en el CAI de La Aurora, a tal punto que por poco llora. A López se le entrecortó la voz en el momento en el que hizo referencia a ese hecho y tuvo que hacer una pausa para terminar su intervención.

“Policías fueron heridos, brutalmente atacados, unos pudieron ser quemados vivos dentro de un CAI. No hay palabras para rechazar esto. Es inadmisible. ¿Cómo se puede tratar de quemar vivo a un ciudadano? (Se le cortó la voz). Sin embargo, la Policía estará cumpliendo su labor. Todos tenemos que poner de nuestra parte para parar esta sin razón. Estamos al borde de una tragedia en Bogotá”, concluyó la alcaldesa.

A continuación, desde el minuto 5:30, puede ver en video el momento en el que López se mostró contrariado por el ataque a varios policías en el CAI de la Aurora: