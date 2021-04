green

A Iván Duque no paran de criticarlo por la reforma tributaria que diseñó su Gobierno para recaudar 23 billones de pesos en los próximos años. El mandatario justificó este viernes el proyecto diciendo que beneficiaría a los más pobres y vulnerables del país, pero lo cierto es que terminó haciendo algo que el año pasado él mismo descartaba completamente.

Este sábado se está compartiendo en grandes cantidades un video de una entrevista que concedió el presidente en 2020, con la pandemia ya en curso. En el diálogo que tuvo con el diario La República, Duque señaló que no era viable diseñar una reforma tributaria en este momento en el que la mayoría de familias colombianas está pasando apuros económicos.

Cuando le preguntaron en ese entonces por una reforma de ese tipo, Duque señaló: “Hacer una reforma tributaria en este momento que tenemos la pandemia, que está golpeando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, a la clase media, a la clase alta, a las clases más vulnerables, pues es suicida. Es suicida por una sencilla razón, porque en medio de una pandemia que está generando estos efectos, a quién se le va a cobrar más impuestos. ¿A la micro, pequeña, mediana y gran empresa, para asfixiarla, que se quiebren, empleen menos y detonen un mayor desempleo? Absurdo“.

Pero ahí no acabó la respuesta del mandatario. Acto seguido, Duque salió en ‘defensa’ de la clase media del país al asegurar: “Pasarle la cuenta de cobro a la clase media en este momento afecta la demanda agregada. Y si se le pasa a los más vulnerables, lo que hacemos es que profundizamos una crisis social”.

Lo cierto es que el presidente terminó haciendo lo que hace tan solo unos meses creía un suicidio. Es por eso que periodistas, analistas y usuarios de redes sociales están recordándole esa entrevista. Uno de los comentarios más recurrentes al respecto es que Duque no solo incumplió algunas promesas de campaña en las que se mostraba convencido de que no subiría impuestos, sino que también faltó a su palabra con eso que dijo ya no como candidato sino como presidente.

Si bien Duque dijo eso el año pasado cuando el mundo atravesaba la parte más difícil de la pandemia, aún sin vacunas, hoy la situación no es muy diferente, comoquiera que la emergencia sanitaria que él mismo decretó sigue vigente, lo mismo que medidas como las cuarentenas y otras restricciones en varias ciudades del país que mantienen a la clase media y baja sin la posibilidad de levantar cabeza.

El proyecto del Gobierno no ha dejado de ser criticado por algunas propuestas polémicas como la de gravar con IVA del 19 % las facturas de servicios públicos de algunos hogares, la de revisar de qué manera las cesantías de los ciudadanos pueden ‘aportar’ al recaudo tributario, la de imponerles un impuesto del 20 % a determinados ingresos de los artistas o la de crear un impuesto por contaminación para los carros viejos. De hecho, varios integrantes del Centro Democrático, entre ellos Álvaro Uribe, le han pedido al Ejecutivo que modifique algunos de los artículos de la reforma.

A continuación, el video de aquella entrevista en la que Duque aseguró que no era conveniente crear una tributaria en este momento: