Alberto Carrasquilla confesó en entrevista con Vicky Dávila que no están bueno haciendo mercado. Incluso, manifestó que su madre lo regaña contantemente, ya que para ella es bastante “despilfarrador” con el dinero.

“Ella es una compradora que compara precios. Ella adquiere sus productos de limpieza en un sitio y las verduras en otro. Es una persona que tiene una gran conciencia. Entonces, para ella yo soy como un despilfarrador”, precisó.

Pese a que tiene idea de algunos valores, el ministro aseguró que no conoce todos los precios de los productos que conforman la canasta familiar. “Quedó como un zapato. Vicky por favor no me corche. No sea mala”, agregó.

Este jueves, por otro lado, Carrasquilla explicó los puntos calves de la reforma tributaria que el Gobierno radicó en el Congreso. El principal anuncio fue el cambio de última hora en la escala de las personas que deberán pagar renta, puesto que se optó por un sistema gradual de tres años.

El proyecto hasta el momento ha sido fuertemente criticado por algunas polémicas propuestas como la de gravar con IVA del 19 % las facturas de los servicios públicos de algunos hogares y la de revisar de qué manera las cesantías de los ciudadanos pueden ‘aportar’ al recaudo tributario.

¿Cuánto gana el ministro Carrasquilla, promotor de la reforma tributaria?

Alberto Carrasquilla es uno de los funcionarios que mejor sueldo tiene dentro del gabinete del presidente Iván duque. Según el Departamento de la Función Pública, el Ministro de Hacienda gana mensualmente 19.214.198 pesos.

El salario de Carrasquilla es un poco más bajo que el de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que tiene un devengado de 25.811.560 de pesos, mientras que Duque recibe mensualmente un monto de 36.615.792 pesos.