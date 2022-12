Desde hace varios meses, los usuarios de la plataforma Goarbit han estado denunciando a través de redes sociales que no han podido recibir ni retirar sus pagos semanales, por lo que algunos han manifestado que “los estafaron”.

En un grupo de Facebook, que lleva el nombre de la plataforma, El Pilón pudo conocer algunas de las opiniones, preocupaciones y esperanzas que tienen los inversores. Como en todo, en este conglomerado virtual de personas hay diferentes perspectivas de la situación actual.

“Ahora sí es verdad que Goarbit dejó de pagar los retiros… Llevo 1 mes esperando el pago y nada”; “tengo retiros pendientes del 15 y 17 de noviembre, ¿seré solo yo o hay alguien más así?”, cuentan algunos.

A ellos se unen personas que responden las publicaciones con comentarios desalentadores: “Perdí mis ahorros. Tocará ver si puedo sacar algo”. Y en las últimas semanas también se sumaron a los que les bloquearon sus cuentas.

Por otro lado, están las personas que aún confían en la estabilidad y rentabilidad de Goarbit y por eso no han retirado su inversión. Cabe recordar que, ante el retiro masivo de inversionistas, este tipo de plataformas tipo pirámide pierden liquidez. Y buscando una espera, empiezan a demorar sus pagos hasta que es irremediable y se declaran en bancarrota, como ocurrió con FTX.

Finalmente, hay quienes respaldan y confían en que pronto podrán hacer sus retiros semanales. “Mi gente, no vendan sus cuentas de Goarbit, y no hagan movimientos en la plataforma hasta que anuncien las nuevas medidas. No se dejen llevar de los ignorantes y los malos comentarios”.