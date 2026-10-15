Por: VALORA ANALITIK

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De acuerdo con la circular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), las entidades destinatarias deberán orientar la ocupación de los empleos de libre nombramiento y remoción hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos de esta naturaleza que estén legalmente previstos y puedan ser provistos.

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Para calcular este porcentaje, se excluirán los cargos de ministro, director de departamento administrativo, viceministro y subdirector de departamento administrativo.

También quedarán por fuera los empleos cuya provisión sea jurídicamente obligatoria o indispensable para garantizar la continuidad de funciones esenciales, siempre que exista una justificación expresa.

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La circular señala que la existencia de una vacante o de recursos presupuestales disponibles no será suficiente para justificar una nueva vinculación.

En estos casos, cada entidad deberá demostrar que existe una necesidad funcional, que no hay duplicidad de funciones, cuál sería el impacto presupuestal y cómo se relaciona la contratación con las prioridades gubernamentales.

Además, antes de solicitar nuevas vinculaciones, las entidades deberán evaluar alternativas como la redistribución de cargas laborales, la movilidad interna, el aprovechamiento de las capacidades existentes, la simplificación de procesos y el uso de herramientas de interoperabilidad y automatización.

En materia de contratación de personas naturales para servicios profesionales y de apoyo a la gestión, las entidades deberán consolidar como línea base el universo y el valor de los contratos celebrados durante 2025 y 2026 para atender sus labores.

Sobre esta referencia, la programación de nuevas contrataciones se orientará a un máximo del 25 %. La metodología de cálculo deberá quedar documentada y ser verificable, sin generar una base artificialmente superior ni permitir duplicidades entre vigencias.

La circular contempla excepciones a estas metas cuando existan necesidades asociadas a obligaciones legales o judiciales, servicios esenciales, seguridad y protección, atención de emergencias, proyectos con financiación o destinación específica, compromisos internacionales u otras situaciones objetivamente indispensables.

Cada excepción deberá justificarse por escrito e identificar su fundamento, costo, duración y la imposibilidad de atender la necesidad con el personal existente.

Entidades deberán reportar avances trimestralmente

Los ministerios y departamentos administrativos deberán consolidar cada tres meses la información de sus respectivos sectores sobre la planta autorizada y provista de cargos de libre nombramiento y remoción, los

porcentajes de ocupación y el número y valor de los contratos de prestación de servicios con personas naturales.

Los reportes también deberán incluir la línea base de 2025 y 2026, las excepciones autorizadas, el ahorro estimado y las medidas correctivas adoptadas. Por su parte, el Dapre realizará seguimiento en el marco de sus competencias de coordinación de las prioridades gubernamentales.

Así las cosas, la circular establece que estos lineamientos comenzarán a surtir efectos el 1 de enero de 2027.

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