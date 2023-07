La industria fitness en Latinoamérica demuestra ser un dinámico terreno para la economía regional. Según Statista, dicho sector recibe ingresos de hasta US$ 2.000 millones en el año.

En la región, Brasil encabeza los ingresos con mayor número de actividades asociadas al deporte y al cuidado personal, obteniendo ingresos de US$ 2.1000; le sigue México, que obtuvo US$ 1.800; Argentina, con US$ 1.000 y Colombia, de cuarto, US$ 376 millones.

(Vea también: Wilder, ganador del ‘Desafío’, tiene negocio que mete miedo a grandes empresas en Colombia)

En Colombia, los más populares y más grandes del país por número de afiliados cuentan con más de 400.000 personas en promedio. Encabeza Smart Fit, con más de 280.000 usuarios, y le sigue Bodytech, con 180.000.

Uno de los más reconocidos es Smart Fit, la cadena de gimnasios brasilera que registró un crecimiento de 20 % en el número de sedes en Colombia durante 20222. Este promueve experiencias personalizadas como ‘Smart Park’, ‘Smart Strong’ y nuevas experiencias en las salas de ‘Cycling’ como entrenamiento guiado virtual y competencias.

“Para 2023 la organización tiene como objetivo abrir más ‘Smart Park’ a nivel nacional y lanzar nuevos productos como el ‘Smart Strong’”, dice David Raya, gerente de Smart Fit.

¿SmartFit, BodyTech o AnimalX? Leo referencias y sugerencias👀 — Camilo Botero🉐 (@Boteroso) June 21, 2023

Bodytech es un servicio más exclusivo que contiene zonas húmedas y entrenamiento con medicina deportiva, invitación de amigos en varias sedes y clases particulares semipersonalizadas. La membresía del gimnasio va desde $ 895.000 al año, e incluye evaluación clínica y experiencias ‘InDoor’.

Lee También

Las sesiones terapéuticas de Fitforall son el plus de esta cadena de gimnasios. La membresía, que va desde $ 119.000 mensual, incluye masajes y seguimiento con medicina deportiva.

Le sigue Stark con sus clases grupales colectivas con profesionales de toda Latinoamérica. También tiene plena presencia en todo el territorio y se puede obtener la membresía anual desde $ 419.000.

Finalmente, aparece Actioness Fitness, que tiene una membresía anual desde $1 millón, y clases grupales, colectivas y personalizadas con seguimiento terapéutico.