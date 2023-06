Este martes circuló un video en redes sociales que mostró el momento en el que el representante del Centro Democrático sostuvo una discusión con un adulto dentro de un gimnasio de la cadena Smart Fit en la capital del país.

(Vea también: Polo Polo usó chaleco antibalas en marchas contra Petro y su discurso incomodó a oposición)

En las imágenes, grabadas este lunes, se ve que el congresista llamó a su esquema de seguridad y posteriormente le solicitan los documentos al hombre, quien manoteó en varias oportunidades.

Al parecer, Polo Polo no contaba con orden judicial para que sus escoltas ingresaran al establecimiento, por lo que una de las personas que se ejercitaba en el mismo lugar se lo preguntó. Sin embargo, el congresista no le respondió.

Acá, los videos en cuestión:

2/3 hizo que escoltas y policía ingresarán al establecimiento sin orden judicial, y le solicitarán arbitrariamente y sin ninguna justificación documentos #UnDescaroEs que un ciudadano del común le tenga que rendir pleitesía este sujeto. pic.twitter.com/TJoG6JbePG — Estefanía Gómez (@ActivistaBogota) June 27, 2023

Qué dijo Miguel Polo Polo sobre lo ocurrido en gimnasio

Horas después de que se viralizaran las imágenes, el representante se pronunció en sus redes sociales y dio detalles de lo sucedido con el ciudadano.

Según explicó, todo se desató por una “amenaza” verbal que este le lanzó mientras hacía ejercicio.

“Este sujeto de nombre Pedro Hernán Romero Sáenz se me acercó mientras hacía ejercicio y me amenazó diciendo que ‘un día de estos aparecería con la boca llena de moscas’, aparte de otras groserías”, escribió en un trino en el que publicó un video del procedimiento.

Que mamera me dan este tipo de situaciones, no quería publicar nada y llevar todo el proceso en discreción, pero ya que andan diciendo cosas que no son sobre el suceso del día de ayer en el gimnasio, acá les muestro el video del procedimiento. Este sujeto de nombre Pedro Hernán… pic.twitter.com/btmeryY9er — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) June 27, 2023

En su explicación, Polo Polo mencionó que una vez escuchó los señalamientos se dirigió a avisarle a su cuerpo de seguridad, quienes a su vez alertaron a las autoridades para que atendieran la situación.

“Estos agentes tomaron la información del ciudadano y el día de hoy me encuentro realizando las respectivas denuncias. No he hostigado a nadie, el hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad. Simplemente informe a las autoridades y estas actuaron”, dijo el representante.

Lee También

En el video se alcanzan a escuchar algunas de las palabras que intercambiaron ambos:

—El que nada debe, nada teme, dé sus datos y listo. Yo pongo el denuncio en la Fiscalía y resolvemos, usted lleva su abogado, yo llevo mi abogado, y listo, vemos qué decisión toma la justicia— dijo Polo Polo.

—El respeto no se exige, el respeto se gana— sostuvo el ciudadano.

—Bájame la voz que ya estamos muy viejos y muy canosos para que te pongas en esta ridiculez ¿no te da pena?— agregó el representante.