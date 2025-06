Los empleados en Colombia cuentan con un beneficio laboral relevante llamado la prima de servicios, una prestación social establecida en el Código Sustantivo del Trabajo del país que es calculada y entregada dos veces al año, la primera vez antes del 30 de junio y la segunda antes del 20 de diciembre.

Este beneficio consiste en 30 días de salario por cada año trabajado, considerado en su totalidad. Sin embargo, si el empleado no ha trabajado el semestre completo, el pago de la prima se hace proporcionalmente a los días trabajados durante ese periodo. Es justamente en este punto donde aparecen las calculadoras y se utilizan fórmulas para poder determinar la cantidad precisa de la prima correspondiente.

La fórmula general para calcular la prima semestral proporcional requiere dividir los días trabajados en el semestre entre 180 y luego multiplicar ese resultado por el medio salario mínimo mensual. Para los empleados que trabajan por días, como los trabajadores domésticos, choferes de servicio familiar, jardineros, niñeras, mayordomos, entre otros, la fórmula cambia ligeramente. Primero se convierte el salario diario en un equivalente mensual a través de la fórmula: Salario por día multiplicado por 4.33 semanas, da el salario mensual y luego se aplica la operación prima igual a salario mensual por días trabajados en el semestre dividido entre 360 para obtener la prima que le corresponde.

(Vea también: ¿Desde cuándo su empresa pagará recargos nocturnos desde las 7 p. m.? Ojo, trabajadores)

Lee También

Incluso los días de vacaciones están incluidos en el cálculo de la prima vacacional, que es diferente a la prima de servicios, y se calcula de la siguiente forma: salario básico mensual / 30 días por los días de vacaciones disfrutados. Este cálculo favorece especialmente a aquellos que disfrutan de un periodo prolongado de tiempo libre.

¿Cómo calculo prima si trabajo por días?

Por ejemplo, si una persona gana 80.000 pesos por día trabajado, su salario mensual variará dependiendo del número de días que labore a la semana.

Para conocer el salario mensual estimado, se debe aplicar la fórmula mencionada anteriormente. En un caso concreto, si alguien trabaja solo dos días a la semana con un pago diario de 80.000 pesos, el cálculo sería: 4.33 x 2 x 80.000, lo que da un salario mensual aproximado de 692.800 pesos.

Ahora bien, para calcular la prima de servicios — se debe saber cuántos días laboró en total durante los seis meses del primer semestre del año. Si, por ejemplo, trabajó 8 días cada mes desde enero hasta junio, habría acumulado 48 días trabajados.

Con ese dato, se calcula el total ganado en el semestre: 692.800 x 48 = 33’254.400 pesos. Finalmente, este valor se divide en 360 (el promedio de días laborales del año, según la ley laboral) para obtener el monto de la prima: 92.373. pesos.

¿Cuánto me llegará de prima si gano 1’700.000 pesos?

Si gana 1’700.000 pesos mensuales y trabajó desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, tiene derecho a recibir 850.000 pesos de prima, que equivale a medio salario mensual. Este beneficio aplica para trabajadores con contrato laboral formal y se calcula con la fórmula: (salario mensual x días trabajados) / 360. Si solo trabajó tres meses (90 días), la prima sería proporcional: 425.000 pesos.

La prima de servicios es una prestación social obligatoria en Colombia que se paga dos veces al año: en junio y diciembre. Su objetivo es reconocer el aporte del trabajador y compartir los beneficios del crecimiento empresarial. El pago debe realizarse máximo el 30 de junio, como se mencionó anteriomente y no incluye horas extra, recargos ni auxilios no salariales, salvo que estos hagan parte integral del salario. Los contratistas por prestación de servicios no tienen derecho a este pago. Si no se cumple, el empleador enfrenta sanciones e intereses moratorios.

* Pulzo.com se escribe con Z