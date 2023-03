La migración ilegal es uno de los grandes flagelos del Viejo Continente y por eso la Unión Europea tomó medidas drásticas al respecto que comenzarán a aplicarse desde finales del 2023.

Con el fin de tener una especie de seguro, la Unión Europea creó el Etias, un documento obligatorio que costará 7 euros (35.000 pesos) y que se pedirá desde noviembre a todos los turistas de 60 países de alto riesgo migratorio (incluyendo Colombia).

La Unión Europea recalca que este permiso, si bien es obligatorio, no es una visa para los colombianos. Evidentemente, el valor es mucho menor y es un trámite enteramente digital que no requiere ir a una embajada.

“Etias no es una visa y no introduce obligaciones similares a las del visado. No será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, será mucho menos costoso y más rápido que el trámite de una visa”, resalta la delegación de la Unión Europea en su página web.