Una decisión del Ministerio de Transporte indicó que los CDA deben entregar una póliza para choques simples. Sin embargo, los conductores de carros y motos no la están recibiendo.

Así lo aceptaron los representantes de Aso-CDA, gremio que agrupa a los centros de diagnóstico. Según ellos, aún hay muchas dudas por resolver y, por el momento, pocas respuestas.

“Hay una imposibilidad de entregar la póliza en estos momentos. El 98 % de los CDA no lo estamos haciendo. Le hemos solicitado a la Superintendencia Financiera, ente que rige a las compañías de seguros, que nos entregue un certificado que avale que la póliza que se quiere exponer al público cumple con el articulo sexto de la ley 2283, hasta el momento ha sido imposible que la Superfinanciera nos entregue este documento”, dijo Federico Palacio miembro de junta directiva de Aso-CDA

Aunque ellos llevan varios meses buscando respuestas que hasta el momento no se las han dado. Ahora que muchos conductores las están solicitando, ellos dicen que no las entregan porque podrían tener consecuencias financieras graves al no saber si ese costo lo asumen los propietarios de los vehículos o los CDA.

“La misma Fasecolda, gremio que reúne a las aseguradoras, ve que la creación o aplicación del seguro puede tener inconvenientes. Nosotros, como CDA, al realizar la entrega de este seguro nos vamos a ver avocados a una quiebra inminente”, indicó Edgar Dávila, miembro de junta directiva de Aso-CDA.

Póliza de los CDA, empresa muy importante para los conductores

De los 850 Centros de Diagnóstico que hay en Colombia, solo uno está entregando este respaldo. La nueva ley que planteó el Ministerio de Transporte señala que los CDA deben entregar una póliza contractual para los atender los choques motos con 7 salarios mínimos y carros con 15 salarios mínimos.

Esto significa que de 18 millones de vehículos, solo el 5 % tiene la póliza contractual. Es decir que hay millones carros y motos que no tienen este respaldo en caso de un choque simple.

La situación es preocupante para las empresas no ven una respuesta del Gobierno, que fue el que hizo este cambio desde finales de 2022 y al que no le han prestado mucha atención.

Esto se sumaría a los otros problemas que tienen los conductores, pues con los cambios hechos recientemente, muchos de ellos tienen varios dolores cabeza por atender.