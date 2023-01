Los alcances de esta modificación en la que los Centros de Diagnóstico Automotriz les tendrían que dar una póliza a los conductores para choques de daños simples no gustó a las empresas afectadas, pues esto tendría consecuencias económicas en sus labores diarias.

La ley fue sancionada desde el 5 de enero y, hasta el momento, nadie les ha explicado a los CDA de dónde saldrá el dinero con el que deben responder por esta póliza de seguro.

La modificación dice que estos lugares deben “entregar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil hasta por 15 salarios mínimos mensuales (17’400.000 pesos para carros particulares) y de siete salarios mínimos mensuales (8’120.000 pesos para motos)“.

(Vea también: A conductores en Bogotá ahora sí les cobrarán $ 522.900; se acabó el tiempo de aprendizaje)

Este sería un golpe muy duro para estas empresas y, en Noticias Caracol, el vocero de los CDA, Juan Steiner Carvajal, aseguró que “ningún Centro de Diagnóstico Automotor en el país tiene la capacidad de expedir a costo del CDA”. Y añadió: “Podríamos quebrar absolutamente todos los CDA del país”.

En El Tiempo, el presidente de la Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor, Aso-CDA, Gonzalo Corredor, también aseguró que la situación económica no está para dar ese tipo de respaldos. “No va a haber posibilidad de sufragarlo. No hay en la estructura de costos cómo pagarlo. No tenemos recursos para cubrir esa póliza”, aseguró.

Lee También

Revisión técnico-mecánica de carros y motos, en peligro

Los CDA son los únicos lugares y empresas autorizadas por el Ministerio de Transporte para hacer este diagnóstico por que le deben pasar cada año los carros y motos del país. Los carros lo empiezan a los cinco años de haber estado en circulación y las motos, a los dos.

Desde estas organizaciones están esperando que el ministro de Transporte diga cómo será su regulación y normatización para así entender cuáles son los deberes que ahora les serán endilgados.

Por eso, una reunión entre el Gobierno, los representantes del CDA, Fasecolda y Fenalco se hace urgente. Entre las opciones que se barajan es que el precio de la revisión técnico-mecánica suba para que el costo de este seguro sea asumido por los conductores.

(Vea también: Se acaba venta de muchas motos en Colombia: gran cambio (y necesario) impacta el negocio)

“Existe muy pocos CDA y se pueden poner de acuerdo para poner una tarifa de mercado, a menos que el Gobierno, por vía reglamentación, regule la tarifa”, dijo el abogado William Mejía al noticiero, lo que llevaría a un incremento mayor al que se vivió en este 2023.