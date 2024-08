Desde que el presidente Gustavo Petro planteó esta idea de usar el dinero que tienen los colombianos para financiar e incentivar algunos créditos, lo que se conoce como inversiones forzosas, se ha especulado muchísimo sobre lo que puede pasar.

Para no crear pánico económico, dos expertos plantearon un panorama sobre lo que podría pasar en el país. Eso sí ambos rajaron la propuesta del mandatario.

En Caracol Radio, Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, planteó un panorama que él dijo suena “caricaturesco”. “Qué tal que el Gobierno se cogiera en inversiones forzosas la totalidad de los ahorros y dijera, en vez de que los bancos los preste: yo los presto. Primero, habría una cola que empezaría en la Casa de Nariño y acabaría en el aeropuerto El Dorado de gente pidiendo préstamos. Segundo, esos préstamos no se van a pagar, en su mayoría. Son préstamos subsidiados que la gente los obtiene y no los paga. ¿Qué pasa entonces? La señora que puso sus ahorros en un banco va a decir: dónde está mi plata que la necesito para mis cosas y le van a decir: el Gobierno la prestó y no se la devolvieron. En ese caso, se revela que la expropiación se daría. El Gobierno, como es obvio para que no pase esto, dice que va a coger el 2, 5 o 10 % del dinero, con eso dice que no está expropiando los ahorros, sino esa porción la voy a prestar”.

Así las cosas, la tesis de la expropiación queda casi que descartada, tal como lo dijo el ministro Bonilla en una reciente rueda de prensa.

Siguiendo en esa línea, en Blu Radio, el economista Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dejó en claro que las inversiones forzosas ya existen para el sector agropecuario, pero que ampliarlo a créditos es un riesgo.

“Las inversiones forzosas ya existen (en el sector agropecuario) y no es una expropiación de los ahorros financieros ni de los hogares que tienen su dinero en los bancos. Esa idea de que habría un pánico, vale la pena aclararla, aquí no se está hablando de eso. Sin embargo, eso no implica que no sea una mala idea. Nosotros (Fedesarrollo) consideramos que las inversiones forzosas van en contra de lo que se requiere”, aseguró.

Sin embargo, en este nuevo panorama, en el que el Gobierno decide a quién y cómo otorgar los créditos, hay un riesgo que tiene con los pelos de punta colombianos que tienen su planta en las cuentas de ahorros y demás, pues estos serían los más afectados.

“Los bancos conocen a sus clientes, a sus deudores. Esa es la parte clave de un banco: conocer a quién le presta y con eso sabe si le van a devolver la plata. El Gobierno no sabe hacer eso. El Banco Agrario no sabe mucho hacer eso. Si el Gobierno se pone a prestar, sí hay un riesgo de que esa plata se malgaste, se preste y no se recupere y que a la gente haya que pagarle cobrándole más impuestos. El respaldo para que no haya expropiación sería el impuesto de todos los colombianos. El temor es válido, no da para un pánico porque no es que le vayan a coger todos los ahorros, pero la idea es muy mala. Yo sí le digo a los congresistas: no aprueben las inversiones forzosas porque sí hay unos riesgos muy altos y se le daría la plata al Gobierno para que haga préstamos, cuando no sabe de eso”, expresó Echeverry en Caracol Radio.

En esa misma línea está el directo de Fedesarrollo, quien, como muchos expertos, considera que las inversiones forzosas serían para darles créditos a unos colombianos con los que el Gobierno se podría favorecer políticamente, pero afectaría económicamente al país.

“Que el Gobierno tenga en su criterio tomar la decisión de a qué sectores los va a asignar y cómo lo va hacer es un riesgo, precisamente, por los criterios políticos. Hay unos asociados relacionados a qué tan buena va a ser esa capacidad de pago de los sectores a los que van a llegar esos créditos subsidiados. Para evitar el riesgo, el Gobierno debe hacerlo directamente por el presupuesto nacional, pero no a través de un encarecimiento de los costos para todos los colombianos. Es decir, un aumento en las tasas de interés de los créditos, una reducción de las tasas de interés de los depósitos, que va en contravía del plan de reactivación económica que necesita el país”, explicó Mejía.

Con la visión de estos dos expertos, aunque son muchos más los que han reaccionado a esta idea, la propuesta del Gobierno se raja, sin embargo, será el Congreso el que decida si las inversiones forzosas se podrán hacer. En caso de que sí, la responsabilidad total será del Ministerio de Hacienda y la Presidencia, que son los que más están insistiendo en este proceso.

