Los usuarios de Bancolombia amanecieron con un buen susto, pues cientos de ellos expusieron, a través de sus redes sociales, un grave problema que estarían teniendo con sus cuentas bancarias luego de que, al mirar el saldo desde su celular, este apareciera en $0.

(Vea también: Nuevo aviso (que involucra a Bancolombia) sobre transferencias y transacciones en Colombia)

Y es que la situación se ha escalado, pues muchos han llegado a afirmar que este supuesto saldo en ceros no les ha permitido pagar deudas pendientes o, incluso, algunos han creído que esto se pudo deber a algún robo de su dinero por parte de algún tercero:

@Bancolombia Me levanto hoy a pagar mis cuentas y resulta que ahora no tengo ni un peso, anoche tenia depositado para lo de un mes y hoy me levanto sin un peso @sicsuper quien responde?? #bancolombia pic.twitter.com/UE6XZafi3U

— Johnathan Mauricio R (@jmauriciorojas) August 15, 2024