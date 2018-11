A la nueva sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, los empresarios y trabajadores llegan con exigencias claras: mientras que las centrales sindicales cederían hasta 10 %, gremios y directivos tan solo estarían dispuestos a ofrecer hasta 4,4 %, informó Portafolio.

La puja por el ajuste del próximo año, según ese medio económico, comenzará su cuarta discusión en lo corrido del año con una bajara de propuestas, que, aunque mantienen una amplia diferencia, no estarían ajenas a cambios.

Es importante resaltar que este será el primer debate oficial si se tiene en cuenta que las otras tres reuniones fueron de acercamientos entre las partes.

Después de plantear un alza de 13 %, los trabajadores estarían dispuestos a bajar el incremento hasta 10%, señaló días atrás La República en su artículo —Cuatro escenarios que podría tener el aumento del salario mínimo el próximo año—, y además señaló que en el posible escenario de ser aprobado así, el aumento sería de 78.142 pesos, situación que dejaría el mínimo en 859.384 pesos.

Los empresarios, por su parte, tan solo llegarían a un incremento de 4,4 %, informó El Tiempo, a principios de este mes. Según ese periódico, esta variable sería debido al incremento de 3, 5 % en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumado a 0,5 % de productividad del país.

Otras de las propuestas que han sonado en el debate son las de Anif y el expresidente Uribe, pues mientras la primera dice que el incremento no debe ser mayor a 4 %, por temas de inflación, la segunda establece que el salario debe estar entre 8 % a 10 % para equilibrar la cargas tributarias.

Sin embargo, en este mar de propuestas, expertos consultados por varios medios de comunicación consideran que, en términos reales, el aumento no pasaría de 5,9 %, pues en sus palabras señalan que la inflación no está bajo control y no se espera un alza importante al cierre del año.

“La petición de aumento del salario mínimo de parte de las organizaciones probablemente va a estar entre el 7 % y 12 %, pero esas cifras son muy poco realistas”, le explicó Behar Villegas, decano de Economía de la Universidad Central, a El País de Cali.

Por ahora, se espera que hoy se definan algunos adelantos en esa materia. Sin embargo, de agotarse la instancia de la concertación, El Heraldo añadió que el aumento podría ser establecido por decreto, como ha sido en los últimos años.