El ‘reality’ ‘Masterchef celebrity’ ha acompañado a los colombianos en la última semana y una de las novedades que trajo para esta nueva edición es la nueva jueza, Adria Marina.

La chef mexicana ha llamado la atención de los espectadores y también ha señalado que se ha dedicado a probar la gastronomía colombiana para poder juzgar los platos correctamente. Muchos desconocen que tiene un restaurante en su ciudad de origen: Tijuana.

¿Cómo se llama el restaurante de Adria Marina?

El lugar se llama Georgina y su especialidad es la comida mexicana, especialmente los platos que se originan en el ‘viejo mundo’, como dice el lema del establecimiento. Sin embargo, también hace cocina fusión utilizando elementos de otros países.

El sitio queda en Antonio Caso 2020, Zona Urbana Río Tijuana de la ciudad del estado de Baja California.

¿Cuánto cuesta comer en Georgina, el restaurante de Adria Marina?

En el menú del lugar se pueden encontrar opciones de ‘brunch’, comida y cena. Dentro de los platos fuertes más económicos están:

Milanesa de pollo: 305 pesos mexicanos (aproximadamente 69.500 pesos colombianos).

305 pesos mexicanos (aproximadamente 69.500 pesos colombianos). Risotto Arborio: 315 pesos mexicanos (aproximadamente 71.800 pesos colombianos).

315 pesos mexicanos (aproximadamente 71.800 pesos colombianos). Fettuccine con filete de res: 315 pesos mexicanos (aproximadamente 71.800 pesos colombianos).

En las guarniciones se encuentran:

Ensalada con vinagreta: 105 pesos mexicanos (aproximadamente 23.900 pesos colombianos).

105 pesos mexicanos (aproximadamente 23.900 pesos colombianos). Papas a la francesa con queso feta: 145 pesos mexicanos (aproximadamente 33.000 pesos colombianos).

145 pesos mexicanos (aproximadamente 33.000 pesos colombianos). Pan rústico: 65 pesos mexicanos (aproximadamente 14.800 pesos colombianos).

¿Adria Marina de ‘Masterchef celebrity’ tiene novio?

La jueza reveló que sí esta con alguien en este momento, pero no reveló su identidad, pues al parecer le gusta tener su vida personal en privado.

En una entrevista la chef mencionó que actualmente tiene pareja. “De México extraño a mis amigos, no tengo hijos, pero si un restaurante que me ocupa por completo y pues también está mi novio, por ahí me escuchan mucho hablando con él todo el rato“, dijo para Infobae.

