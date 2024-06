En la cocina de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ todo puede pasar. Basta con tener un solo error en una noche equivocada para salir. Fue el caso de Sáenz, quien tuvo una mala racha con dos platos que lo llevaron a la expulsión del programa.

A pesar de que tuvo a ‘Tatán’ Mejía’, finalista de la temporada 2022, no logró poner en práctica las recetas que tenía guardadas para sorprender a los jurados.

Fue cuestión de una semana para que saliera de competencia y el mismo tiempo para ganarse las críticas de varios televidentes luego de que fuera despectivo con uno de sus compañeros, pues le llovieron varios comentarios en X.

Pero el famoso no se quedó callado y decidió pronunciarse en sus redes sociales:

“A las personas que mandaron mala onda todo bien. También es bien recibida, me enseñan cosas. Fue una gran experiencia y es algo que me llevaré para toda mi vida. Aprendemos de los errores, disculpas si a alguien ofendí y molesté, no fue mi intención, abrazos, besos y bendiciones para todos.”.

Fue un ‘steak tartar’ lo que lo sacó de la competencia. Rausch aseguró que era un plato que se preparaba en diez minutos y no tenía la complejidad necesaria, por lo menos no comparada con los platos de sus compañeros.

A pesar de que sí estaba rico, contaba con muchos errores que no fueron pasados por los jurados. De hecho, los comentarios que le hicieron fueron demasiado fuertes, por lo que tuvo que aceptar la decisión y despedirse de sus compañeros, dejando atrás el sueño de convertirse en un gran ‘celebrity’ cocinero.

