Hace un poco más de una semana se estrenó la nueva edición del ‘reality’ de cocina del Canal RCN, al que entraron 22 participantes. Sin embargo, este lunes 26 de junio se dio la primera salida y el actor Camilo Sáenz se convirtió en el primer eliminado.

Pero lo que muchos quizá desconocen es que dentro de esos 22 concursantes estaba el famoso cantante ‘Luifer’ Cuello, quien finalmente no hizo parte de las grabaciones pese a haber sido anunciado desde hace varias semanas.

Incluso, el artista alcanzó a grabar su clip entrada e hizo parte de los primeros comerciales que se emitieron sobre la producción.

¿Por qué ‘Luifer’ Cuello no estuvo en ‘Masterchef Celebrity’?

Días después de que se estrenara el ‘reality’, la esposa del cantante, Vivi Torres, les contó a sus seguidores la razón por la que el artista no pudo participar. Esto se dio durante una dinámica de preguntas y respuestas en la que le preguntaron sobre el tema.

“Sí, al llegar de [la gira de] Europa ‘Luifer’ estaría allí, pero fue muy difícil. Por los tiempos, pensábamos que se podía manejar y poder seguir cumpliendo con todos los contratos de ‘shows’ que ya teníamos firmados, pero era imposible”, indicó inicialmente la mujer del cantante.

Acá, lo que dijo la esposa del cantante:

Aunque el cantante tenía las ganas de participar en el concurso, no podía aplazar los compromisos laborales que ya había adquirido. Sin embargo, desde la producción de ‘Masterchef’ no le permitían estar fuera de las grabaciones.

“El productor del programa me decía: ‘Vivi, Luifer no puede estar saliendo, no puedo darles permisos para ‘shows’’. Y teníamos ya compromisos firmados con cláusulas. Así que no se pudo avanzar”, agregó Torres en su explicación.

Y es que, según su esposa, ‘Luifer’ Cuello es amante de la cocina y tenía la ilusión de concursar en el programa del Canal RCN. No obstante, su carrera como artista también es una de sus prioridades.

“Un día me encontré con una amiga y me dijo: ‘Qué difícil porque ‘Luifer’ ama la cocina y sería la locura él en ‘Masterchef’’, pero también ama la música y son compromisos que ya tiene, decidir qué hacer no es fácil”, concluyó Vivi Torres.