El participante de ‘Masterchef Celebrity‘ Camilo Sáenz experimentó una situación desafiante durante el reto de salvación en el programa, donde él y Franko Bonilla tuvieron que intercambiarse para completar los platos respectivos.

A pesar del esfuerzo de Franko Bonilla, por ayudar, Sáenz expresó su insatisfacción con la colaboración recibida. Cuando llegó el momento de presentar el plato a los chefs, el actor no ocultó su decepción, calificando el resultado como un desastre y criticando abiertamente la intervención del comediante en su creación culinaria.

La chef mexicana Adria Marina le preguntó: “¿No te gustó el resultado de tu plato?

“No, la verdad no, esto es un desastre”, contó Sáenz.

Esta discrepancia reveló tensiones y expectativas no cumplidas dentro de la competencia, donde la ayuda recibida no cumplió con las expectativas de Camilo. Su franqueza al expresar su descontento evidenció tensión y sorpresa ante los demás competidores del ‘reality’, quienes no les gustó su actitud.

Bonilla por su parte dijo: “Que me eche la culpa por su plato está bien, esto es un juego y está en su derecho de hacerlo”.

Nicolás de Zubiría le contestó a Sáenz:

“Yo creo que más bien lo que pasó es que tu venías con una idea muy clara de la receta y lo que querías hacer y en un segundo algo que querías hacer no se te dio y bajaste los brazos”.

En su defensa, el actor le dijo a Zubiría: “Los últimos minutos que llegué no había sabor, ni picante, ni dulce, nada de lo que habían pedido”.

El chef cartagenero le preguntó: “Tu crees que Franko hizo eso para tenerte una zancadilla”

Sáenz le dijo: “Yo creo que él no sabía lo que estaba haciendo”.

Finalmente Marina le dijo: “En la cocina nada es personal y eso lo debes saber”. Mientras el actor escuchaba atentamente.

El incidente causó un debate entre los competidores del programa, quienes opinaron sobre la efectividad y la ética de la colaboración entre concursantes en situaciones competitivas y desaprobaron en definitiva las palabras del actor.

Los chef eligieron el plato de Franko Bonilla como el ganador del reto de salvación, así que Martina ‘La peligrosa’, Ilenia Antonini, Nina Caicedo y Camilo Sáenz van al reto de eliminación este lunes 24 de junio.