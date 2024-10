Por: VALORA ANALITIK

En el Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, -en su rol como comisionado encargado de la CREG- indicó que la Comisión alista las medidas que flexibilizan la comercialización y contratación de gas en Colombia.

“Este fin de semana sale a comentarios una resolución que flexibiliza los tiempos con los cuales las empresas de gas en el país pueden hacer contratos”, indicó Orlando Velandia en entrevista con Valora Analitik.

Esta resolución tiene el fin de permitir que los agentes (empresas que producen, venden y compran el gas) puedan celebrar contratos a menos de un año, incluyendo, contratos por algunas semanas.

“Esto con la idea de permitir a algunos agentes que tienen el gas para comercializarlo, pero que la medida regulatoria no le permite tener contratos a más corto plazo. Con esto podrán hacerlo y ayudar a equilibrar mucho más la balanza entre oferta y demanda”, señaló Velandia.

El presidente de la ANH recordó que hoy en día en Colombia solo se pueden hacer contratos por periodos de un año. “Lo que estamos encontrando es medidas regulatorias que permitan hacer contratos por menos tiempo (semanas, meses), lo que nos ayuda a liberar el impedimento para que algunos agentes puedan ofertarles a otros el gas que tienen disponible”.

El funcionario subrayó que esta resolución se construyó en concertación con los mismos agentes que ven en la medida un “camino expedito para hacer un rebalanceo esa concentración que hay en algunos agentes que tienen más gas del que están necesitando y poderlo liberar a través de contratos por cortos periodos”.

Entre tanto, en su intervención en el Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, Orlando Velandia aseguró que van tres periodos presidenciales consecutivos en los que no se ha podido cambiar la curva de decrecimiento de las reservas de gas.

“Lo que se está hablando hoy en el mercado es cuánto gas -de ese disponible- está para suscribir contratos de suministro entre el productor y el comercializador. Ahí es donde podemos tener unas ciertas diferencias”, indicó.

Agregó que “no es que el Gestor de gas natural haya dicho algo distinto a lo que dice la ANH: yo no he dicho que no va a faltar, lo que he dicho es que, si tomamos las medidas -que creemos tenemos focalizadas- no va a haber esa dificultad. Si nos quedamos quietos y nadie hace algo sí”.

De acuerdo con el líder de la ANH, se está revisando en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) -con la información entregada por el Gestor del Mercado- para ver dónde pueden estar los problemas de sobre contratación en algunas empresas.

“Necesitamos tomar medidas regulatorias para ajustar esa sobre contratación. De hecho, en la CREG vamos a aprobar una medida de flexibilización de esos contratos para que aquellos que tienen mucho gas lo liberen hacia otros”, expuso.

