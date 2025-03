Coolechera, una de las empresas insignia de la costa Atlántica de Colombia, atraviesa una difícil situación económica que la tiene al borde de la desaparición en los próximos meses. La Superintendencia de la Economía Solidaria decidió tomar posesión de todos los bienes y negocios de la cooperativa por cuenta de las multimillonarias pérdidas que ha acumulado en los últimos dos años.

Según se conoció en la resolución número 2025331001775, emitida por el ente regulador del Gobierno, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024 hubo una disminución patrimonial del 83,14 %. En un año, pasó de 29.830 millones de pesos a tan solo 5.029 millones de pesos. Además, hay un total de pérdidas acumuladas de 56.476 millones de pesos.

Por otra parte, Coolechera presentó, en el periodo de tiempo mencionado anteriormente, una caída en los activos. Cayó de 136.075 millones de pesos a 112.562 millones de pesos. En cambio, los pasivos aumentaron un 1.21 %, pasaron de 102.647 millones de pesos a 107.532 millones de pesos.

Incluso, faltó a otros requerimientos estipulados en la ley. No entregó la información de la revisoría fiscal, incumplió estatutos, el reporte de información financiera. No implementó el Sarlaft y no adoptó políticas de riesgo de liquidez.

¿Qué va a pasar con Coolechera?

La Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica, Coolechera, tendrá un agente especial que se encargará de administrarla. Por el momento, funcionará con normalidad en todos sus ámbitos por dos meses. Cuando este plazo se cumpla, se establecerán medidas definitivas, que pueden incluir el cierre de la empresa.

María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, entregó detalles de la situación de Coolechera en entrevista con Caracol Radio. Según Navarro, vieron que el valor de la compañía se ha venido cayendo con el pasar de los años, motivo principal por el que decidieron intervenirla.

En cuanto a los posibles motivos sobre lo que llevó a Coolechera a tener estas pérdidas, aseguró que son “dificultades que tienen que ver con ingresos relacionados con la baja calidad de recolección de la leche en la región o departamentos donde tiene incidencia”.

El agente especial encargado del futuro de Coolechera es el abogado Alfonso Gómez Bautista, quien aseguró que busca mejorar las condiciones y la situación de la empresa. “Queremos hacerles llegar un parte de tranquilidad respecto al cumplimiento de los compromisos, en especial el pago de la leche, a clientes, trabajadores y proveedores de bienes y servicios que se van a seguir realizando toda vez que nuestro propósito no es otro, sino trabajar mancomunadamente con ustedes, juntos salir adelante y proteger los intereses colectivos, preservando la estabilidad de la empresa referente en el sector cooperativo y la región”, dijo al medio Zona Cero.

¿Qué es Coolechera?

Coolechera es una cooperativa lechera colombiana con 92 años de trayectoria en el sector agropecuario, nació en 1933. Su objetivo principal es apoyar a los productores de leche en la región Caribe, brindándoles asistencia técnica, comercialización y acceso a mercados más amplios. La cooperativa se ha consolidado como una de las principales empresas del sector lácteo en el país, garantizando la calidad y frescura de sus productos.

Además de la recolección y procesamiento de leche, Coolechera ofrece una amplia variedad de productos derivados, como quesos, yogures, mantequilla y leche en polvo. La cooperativa trabaja con altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, asegurando que sus productos lleguen a los consumidores en óptimas condiciones. También promueve la sostenibilidad en la producción, implementando prácticas amigables con el medioambiente y apoyando el desarrollo de los pequeños productores.

Gracias a su modelo cooperativo, Coolechera no solo beneficia a los consumidores con productos de alta calidad, sino que también fortalece el bienestar de sus asociados. A través de programas de capacitación y asistencia técnica, la empresa contribuye al crecimiento del sector lechero en Colombia, impulsando la competitividad y garantizando mejores condiciones para los productores locales.

