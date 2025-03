Una batalla legal grande viene cocinándose entre la Superintendencia de Industria y Comercio y algunas comercializadoras de leche en Colombia. La SIC impuso una multa de 21.000 millones de pesos a cuatro marcas.

La entidad tomó esta decisión alegando que estarían engañando a los compradores con su producto. Según la SIC, las empresas presentaron un artículo con lactosuero como si fuera leche entera.

De hecho, existe un límite para utilizar lactosuero, que según el Ministerio de Salud debe ser 30 miligramos por litro de leche. En caso de superar esta cantidad, el producto no podrá comercializarse porque se considerará adulteración de la bebida.

Lactalis, dueña de Parmalat, se pronunció por la millonaria multa de la SIC

Una de las empresas señaladas por la SIC fue Parmalat, una de las marcas de leche más comercializadas en el país. El abogado de Lactalis, compañía dueña de Parmalat, se pronunció al respecto de la sanción de 21.000 millones de pesos.

El jurista de la marca, Pablo Felipe Robledo, quien fue superintendente de Industria y Comercio, aseguró que la investigación no tiene fundamentos sólidos. Además, fue enfático en asegurar que Parmalat sabe que la práctica del lactosuero es ilegal.

“Es un falso positivo porque, en el caso de Parmalat esta compañía no adiciona lactosueros a la leche. Parmalat es consciente de que es una conducta ilegal y reprobable”, dijo el letrado en lo recopilado por Infobae.

De esta forma, Parmalat decidió presentar un recurso frente a la decisión de la SIC y contrató un perito. En este análisis, aseguran que encontraron una enzima que no es prueba para alegar que hay uso de lactosueros. Por otra parte, la empresa argumentó que los lactosueros encontrados son para hacer queso y no la leche de la marca.

“La Superintendencia de Industria y Comercio comprobó que en el año 2019 Lactalis no compró ni usó lactosuero y que las compras de finales del primer semestre de 2020 y 2021 y el uso de lactosueros para utilizar en la fabricación de otros productos diferentes a la leche“, aseguró.

Lácteos Hacienda San Mateo también rechazó la multa de la SIC

Una de las primeras empresas que se pronunció sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio fue Lácteos Hacienda San Mateo. La productora de leche, mediante su abogada, aseguró que la información es errónea y afectó la reputación de la empresa.

Incluso, señaló a la SIC de no respetar el debido proceso y de no presentar las pruebas adecuadas. Sobre la investigación, explicó que la investigación se hizo sobre el análisis del Invima, que no contaba con la acreditación para buscar Caseinomacropéptido (CMP), compuesto utilizado para detectar el lactosuero.

¿Qué es lactosuero, producto que tiene en problemas a marcas de leche?

El lactosuero es un subproducto líquido que se obtiene durante la producción de queso y otros derivados lácteos. Se genera cuando la leche se coagula y se separa la cuajada, dejando un líquido rico en proteínas, minerales y lactosa. Dependiendo del proceso de fabricación, existen dos tipos principales de lactosuero: el dulce, que proviene de la elaboración de quesos como el cheddar, y el ácido, que se obtiene al hacer quesos frescos o ricotta.

Es ampliamente utilizado en la industria alimentaria y nutricional. Se emplea en la producción de suplementos proteicos, bebidas deportivas y productos horneados debido a su alto contenido de proteínas de rápida absorción, como la lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. Además, el lactosuero se usa en la alimentación animal y en la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos, aprovechando sus propiedades nutritivas y funcionales.

Puede ser perjudicial para la salud cuando se consume en exceso o en personas con intolerancia a la lactosa, ya que contiene una cantidad significativa de este azúcar, lo que puede causar molestias digestivas como hinchazón, gases y diarrea. Además, algunos productos derivados del lactosuero, como los suplementos proteicos ultraprocesados, pueden contener aditivos, azúcares añadidos y compuestos artificiales que afectan la salud metabólica. También existe preocupación por el impacto ambiental de su desecho en grandes volúmenes.

