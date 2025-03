El gerente de Sabanalac, Nelson Molano, habló con Portafolio exponiendo los argumentos de la marca para defenderse de la reciente sanción que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber presentado un producto adicionado con lactosuero, como si fuera leche entera higienizada (UAT).

Según Molano, la sanción de la SIC se debió a una medición técnica del glicomacropeptido (CMP), que se encuentra “de manera natural en la leche y cuya concentración puede variar dependiendo de múltiples factores”. El empresario señaló que el CMP no es un indicador concluyente de la presencia de lactosuero en la leche.

El gerente de la compañía afirmó que el CMP se puede ver afectado por factores como “el manejo en el ordeño, el tratamiento higiénico en la producción primaria y las condiciones microbiológicas de la leche”, los cuales varían según el sistema de producción, lo que a su vez apunta al modelo de negocio escogido para llegarle al comprador.

“Acá se quiere vender el tema que si la leche no es cara no es leche y eso es lo que más preocupa porque se puede dejar que el consumidor que no tiene acceso a unas leches más costosas salga al mercado”.