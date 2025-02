Este 12 de febrero, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas a cuatro empresas en Colombia que venían usando lactosuero en la leche entera que vendían en nuestro país.

Aunque el nombre del lactosuero viene rondando hace años, pocos sabían cuál es su origen, qué tan dañino es y por qué algunas empresas se empeñan en emplearlo.

Pulzo habló con Patricia Savino Lloreda, nutricionista-dietista graduada de la Universidad Javeriana, con MBA en Health Care de Colorado Technical University, y directora del Centro Latinoamericano de Nutrición (Celan). Ella dio importantes aclaraciones respecto a este producto tan mediático.

“El lactosuero como tal es un derivado de la leche. Tú sabes que, por ejemplo, cuando uno hace queso, cuando uno coagula queso, le sale un agüita a esa leche y eso es el lactosuero. El lactosuero por sí solo no es dañino ni es tóxico, tiene unas propiedades diferentes y, es más, se utiliza dentro de la industria de alimentos como materia prima para muchas cosas. Entonces esta primera parte es necesario dejarla claro”, apuntó Savino en Pulzo.

Añadió que el problema no es consumir lactosuero, sino que lo usen para diluir la leche y así se pierdan las propiedades que debería tener esa bebida tan importante para todos.

“El problema es el engaño, porque cuando tú diluyes la leche, diluyes la cantidad de proteína, diluyes la cantidad de vitaminas y minerales. Y lo que pasa es que la leche está constituida de una manera, yo lo diría de una manera de naturaleza sabia, que la proporción de los macronutrientes, o sea las proteínas, grasas y carbohidratos, en conjunto con las micronutrientes, que son vitaminas y minerales, hacen que se absorban de una manera adecuada y mejor en la nutrición”, apuntó en este medio.

La experta señaló que una manera de saber si la leche tiene lactosuero es cuando la misma se vende a precios absurdamente bajos.

“Más que todo se puede detectar por el precio, porque las venden muy baratas y es la opción de las grandes superficies de supermercados o de los almacenes de descuento que venden esa leche. No solamente es la leche. Venden también el queso que no es queso. En alimentos, uno puede hacer una cantidad de maravillas con la misma composición y las personas como uno, incluyéndome a mí. Uno no necesariamente sabe que están haciendo esas alteraciones”, añadió.