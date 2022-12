Luego de tres meses de problemas para comprar este seguro, son cientos los vehículos que no cumplen con este requisito obligatorio para circular por las vías del país. Algunos buscaron adquirirlo, pero fueron estafados y para otros ha sido difícil conseguirlo.

Aunque se espera que la resolución con la que se confirma el Soat con el 50 % de descuento para motos, taxis y otros vehículos salga este primero de diciembre o en los próximos días, aún hay muchas dueños de carros y motos que no lo tienen. A ellos, el ministro Reyes les pide usar el transporte público y no su particular.

“Uno sabe que la norma exige salir a la calle, ya sea carro o moto, cuando se tiene el Soat al día. Si el Soat se venció hoy, yo no sacaría el vehículo, tomaría transporte público y esperaría a que se expidan las pólizas con el descuento o se saca la póliza del 100 %”, dijo en Noticias Caracol.

Según el jefe de la cartera de Transporte, la solución sobre el Soat debería quedar en este primer día de diciembre, aunque anteriormente se dijo que se debía esperar un poco más.

“Esperamos que hoy esté expedido el decreto firmado por el ministro de Hacienda y por el superintendente financiero y tendrá la aplicación de las tarifas tal y como lo hemos señalado. Simple y llanamente esto ha implicado una cantidad de ajustes. El ministro de Hacienda había dicho que lo teníamos para el primero de diciembre de 2023 e hicimos una cantidad de operaciones para hacerlo efectivo a partir de la fecha. Yo espero que el decreto se esté haciendo en el día”, aseguró.

Por lo pronto, los conductores de carros y motos están a la espera de que se dé una solución definitiva a esta situación que los tiene atormentados desde hace varias semanas porque lo que anteriormente era una facilidad, ahora se ha convertido en un gran problema.

Son varios los grupos cobijados por la decisión de que el seguro obligatorio se venda mucho más barato. No es que las aseguradoras le hayan bajado el precio, sino que el Gobierno asumirá parte de ese pago para que más conductores lo puedan adquirir, especialmente los de moto.

La responsabilidad ahora será compartida, pero lo que sí será netamente obligación de los conductores es buscar las formas para que no sean sancionados por no tener este seguro obligatorio. Como en los últimos tres meses ha sido difícil conseguirlo, el ministro Reyes explicó cómo pueden hacer las personas que fueron multadas para no pagar esa sanción.

“En el día de hoy, estamos sacando una directiva ministerial en la que estamos estableciendo que quienes hayan sido afectados por un comparendo por no portar el Soat entre julio y diciembre, y hayan acreditado que al diligenciar el Soat no les haya sido expedido, puedan lograr una exención del pago mostrando un captura de pantalla, o cualquier prueba, demuestre que intentó sacarlo y la aseguradora no se lo expidió”, dijo.

Aunque la medida está un poco abstracta, los afectados podrán buscar la manera de hacerlo para tener argumentos y no pagar esa multa que no es nada barata.