La noticia del descuento en el Soat de 50 % que empezaría a ser aplicado a partir de este 1 de diciembre de 2022 era esperada por millones de colombianos que han tenido dificultad de adquirirlo.

Sin embargo, el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hizo un anuncio este miércoles que no fue bien recibido por los conductores del país. El alto funcionario indicó que este primero de diciembre no se daría el esperado descuento del Soat y que su implementación tardará más días en empezar a regir.

Soat y cuándo empezará a regir el descuento

Según varias versiones en medios de comunicación, el Ministro aseguró que serían tres los días de espera para que entre a regir el descuento. Señaló que se debe a que aún se están haciendo ajustes presupuestales para poder hacerlo efectivo. Sin embargo, afirmó que desde la cartera se expedirá una circular con la que las autoridades de tránsito no multen a los conductores que no tienen vigente dicha obligación.

El jefe de la cartera de Transporte explicó que si un vehículo no cuenta con el Soat, deberá demostrar que no ha podido expedir dicha póliza para que las autoridades no procedan a imponerle sanción alguna.

