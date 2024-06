Esta semana, la reforma pensional entra en su recta final. En la Cámara de Representantes se llevará a cabo su cuarto y último debate. El proyecto enfrenta una carrera contrarreloj, ya que solo tiene 12 días hábiles para surtir el debate definitivo y su posterior conciliación, o se hunde.

Se espera que el trámite de la reforma que pretende darle un cambio al sistema pensional colombiano comience el miércoles 5 de junio, por lo que queda poco menos de tres semanas para que se surta el último debate y se evite el hundimiento del proyecto, como ya pasó con otros.

Uno de los puntos que más llama la atención en el marco del debate son las advertencias sobre la presunta incapacidad de Colpensiones para cumplir con sus nuevas obligaciones, ya que la Contraloría General de la República y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) han asegurado que dicha entidad no está lista para operar bajo el nuevo modelo pensional.

Según el proyecto, Colpensiones tendrá una mayor relevancia, mientras que los fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) quedarán con menos afiliados.

Actualmente, alrededor de 18,3 millones de trabajadores cotizan en los fondos privados de pensiones y el 90 % de ellos pasaría Colpensiones. Según la Controlaría, dicha entidad no estaría preparada para asumir la administración de las pensiones de tantas personas.

El contralor Carlos Zuluaga Pardo afirmó que la llegada de tantos millones de nuevos afiliados produciría un “colapso administrativo”, el cual queda en evidencia en el número de revisiones pendientes.

Por su parte, Anif ha advertido que allá de lo que significa que el Estado administre los recursos de tantos trabajadores, hay un problema técnico en Colpensiones que complicaría esa tarea.

Ante la oleada de dudas, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, respondió en Noticias RCN que la entidad que dirige sí está lista para recibir a los nuevos afiliados, que provendrán de las AFP.

“Iniciamos un proceso largo donde los colombianos laboralmente activos van a Colpensiones, que tiene 6,5 millones y cotizan 2,7 millones, en los fondos privados hay 18 millones y cotizan 8 millones realmente, entonces la primera tarea es pasarlos a Colpensiones y hacer la campaña que los que no cotizan, de ahora en adelante coticen, porque si no lo hacen no van a tener pensión y estaríamos frente a la situación de que casi cinco millones de colombianos jamás van a poder tener una pensión”, inició explicando en el noticiero.

Respondiendo puntualmente a la presunta incapacidad de Colpensiones para recibir más afiliados, Dussán expresó: “Estamos preparados con nuestro personal. Hemos hecho muchos seminarios, cursos, inclusive de inteligencia artificial, donde tenemos un equipo tecnológico, con un acuerdo con la empresa de teléfonos de Bogotá, Telefónica de España, con Indra, con muchas instituciones. Estamos preparados para recibir ese grupo grande de colombianos que en un proceso de los próximos años irán progresivamente llegando a Colpensiones”.

