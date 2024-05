La ministra del Trabajo ha recibido fuertes críticas por unas explosivas declaraciones el miércoles 22 de mayo en uno de los debates que se hacen de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Gloria Inés Ramírez reconoció que si fuera por ella acabaría con los fondos privados de pensiones.

Durante su intervención, la jefe de esa cartera explicó qué lo que se busca es que los fondos privados y Colpensiones se complementen, aunque su deseo es que solamente funcione el sistema público.

“Muchos me dicen: ministra, por qué no quita los fondos privados. Es el momento, acábelos. Yo quisiera, se los digo. Pero no puedo negar la oportunidad porque hoy tenemos un régimen público que no tiene la capacidad con el sistema de prima medio, no tiene la capacidad para mantener la sostenibilidad y la pensión de los colombianos y colombianas”, afirmó.

De igual manera, explicó entonces cómo será ese funcionamiento entre ambos sistemas y qué función cumplirán los privados en la nueva reforma pensional que se está tramitando en el Congreso.

“¿Entonces qué hacemos? La reforma está en que mantenemos la pensión pública, la limitamos y hacemos complemento con el fondo privado. El fondo privado pasa a ser complementario. Es una manera de yo mejorar mi pensión, si tengo más, pongo una base. Y, al final del tiempo, se va atener la pensión general pública que tenga más los excedentes que tenga en ese sistema privado. Por eso es que hacemos que al final, en 40 años, haya una sola pensión pagada por el sistema público”.

Pese a las críticas y la acalorada discusión del proyecto, la reforma ya avanza en su tercero de cuatro debates, se han aprobado 69 artículos, entre ellos el que habla del umbral para cotizar en Colpensiones, que es uno de los temas más importantes. El siguiente paso sería iniciar la discusión en plenaria.

