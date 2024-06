Por cuenta de la poca oferta y la alta demanda, comprar vivienda nueva se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas personas que deben endeudarse con el fin de lograrlo.

Por eso, diferentes bancos han ideado productos enfocados en las necesidades de las personas para conseguir vivienda de manera relativamente sencilla.

Colpatria, por ejemplo, detalló que su cuenta AFC es buena para ese propósito que muchos tienen en el país actualmente.

“Estos son algunos beneficios: Sin cuota de manejo, ni monto de apertura. Tus depósitos en la cuenta AFC se consideran a renta exenta, lo que puede reducir tu base de liquidación del impuesto de renta“, detalló el banco en su página web.

Asimismo, el banco detalló otros beneficios de esa cuenta, como el no tener cuota de manejo, no cobrar por transferencias y no pedir un mínimo para su apertura.

Si quiere ver todos los detalles de esta cuenta enfocada en la compra de vivienda, solamente debe ingresar en este enlace de Colpatria y allí ver toda la información.

Vivienda en Colombia y por qué es clave que baje de precio

La asequibilidad de la vivienda es crucial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando los precios de las viviendas son altos, muchas personas no pueden acceder a una vivienda digna, lo que perpetúa la desigualdad y la pobreza.

Bajos precios de la vivienda permiten a más familias convertirse en propietarias, promoviendo la estabilidad y seguridad económica.

Asimismo, precios más bajos pueden estimular la economía. Un mercado inmobiliario más accesible impulsa la construcción y la venta de viviendas, lo que a su vez crea empleo y dinamiza sectores relacionados, como la construcción, el mobiliario y los servicios financieros.

