De acuerdo con el portal económico Bloomberg, Bill Gates transfirió acciones por un valor de 1.800 millones de dólares a Melinda, el mismo día que la pareja anunciara su divorcio después de 27 años de matrimonio.

Ahora, Melinda French Gates es dueña de 14,1 millones de acciones de Canadian National Railway Co. por un valor de aproximadamente 1.500 millones de dólares. También se apoderó de 2,94 millones de acciones de AutoNation Inc., por un valor de 309 millones, detalla el mismo medio.

El portal especializado también conoció documentos que especifican que Bill Gates le pasó a Melinda acciones por un valor de más de 500 millones de dólares de las compañías más valiosas de México: Coca-Cola Femsa y Grupo Televisa.

Sobre los 500 millones de dólares de las empresas de México, ese portal supo que el holding Cascade Investment transfirió acciones de Coca-Cola Femsa por 120 millones y de Televisa por 386 millones. De esta manera, se convierte en una de las accionistas más poderosas de esas compañías.

