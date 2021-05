green

Después de que se diera a conocer su ruptura amorosa, Bill Gates hizo recordar las fallidas relaciones de Elon Musk y Jeff Bezos, millonarios empresarios que se han destacado por sus proyectos e iniciativas en diferentes industrias económicas.

Ahora, Bill Gates es el personaje que está en el foco mediático. Por ahora se han conocido algunos detalles adicionales a su divorcio, como que Melinda, su exesposa, no le exigirá cuota manutención.

Relaciones de Elon Musk

Por un lado, el dueño de SpaceX y Tesla Motors tiene una larga trayectoria en el amor. Musk siempre ha considerado que estar con un alguien es fundamental para su felicidad, así se lo expresó a la revista The Rolling Stone: “Nunca voy a ser feliz si no estoy con alguien. Me mata dormir solo”.

El sudafricano ha tenido vínculos amorosos con Justine Wilson, con quien tuvo la mayoría de sus hijos, y Talulah Riley; ninguna de las relaciones funcionó y las dos terminaron en separación.

Después, se conoció que salió con Amber Heard, expareja de Johnny Depp, algo que no prosperó. Finalmente, Musk se dio una nueva oportunidad en el amor con Grimes, su actual pareja.

Divorcio de Jeff Bezos

Por otro lado está Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, según el último informe de Forbes. En 2019 el empresario de Blue Origin se divorció MacKenzie, mujer con la que convivió por más de 25 años, explicó la revista Hola.

Como dice la BBC, ambos se conocieron “en una entrevista de trabajo y, luego de estar saliendo durante unos pocos meses, decidieron casarse”. Bezos anunció su separación a través de su cuenta de Twitter: