Así lo dio Bancolombia a través de su aplicación oficial, en donde informó que este domingo (7 de mayo) no funcionará en el lapso entre las 3 a.m. y 6 a.m. porque hará algunos desarrollos y actualizaciones para que su plataforma mejore.

Según describe el banco, algunos de sus servicios no estarán disponibles, sobre todo en su ecosistema virtual. Sin embargo, enfatizó en que sí funcionarán con normalidad sus cajeros automáticos y se podrán usar las tarjetas de crédito y débito sin problema.

“Mantenimiento en nuestros sistemas: El domingo 7 de mayo, entre las 3:00 de la mañana y las 6:00 de la mañana, algunos de nuestros servicios no estarán disponibles. Mientras tanto, puedes pagar con tus tarjetas débito o crédito y retirar plata en cajeros”, se lee en la aplicación.

Esta información de Bancolombia se da pocos días de conocerse que seguirá trabajando con Nequi, de su mismo grupo económico, en diferentes procesos. Por ejemplo, se informó que los cajeros automáticos los seguirán compartiendo ambas aplicaciones: la del banco y la billetera virtual, una de las más usadas en el país junto con Daviplata.

Bancolombia: cajeros automáticos y trabajos de mantenimiento

En las últimas semanas el banco trabaja en varias actualizaciones y les ha informado a sus clientes sobre pausas en el servicio para mejorar aún más el funcionamiento de sus plataformas virtuales.

El 26 de marzo pasado, durante un fin de semana, la aplicación de Bancolombia también dejó de funcionar por varias horas, pero sus cajeros y tarjetas permitieron hacer transacciones. La entidad siempre ha mencionado que estos horarios los fines de semana son escogidos para mantenimiento, entre otras cosas, por que son franjas en las que menos hacen transacciones.

Si usted requiere hacer alguna transacción, la sugerencia es hacerlo este sábado en la tarde o el domingo después de las 6 a.m. Vale mencionar que Bancolombia es una de las entidades con más cajeros automáticos en diferentes ciudades.

Según cifras de la Superintendencia Financiera, en Colombia hay alrededor de 1.600 cajeros electrónicos, pero solo Bancolombia tiene el 30 % de ellos.