Luego de que el presidente Gustavo Petro planteara que todos los colombianos paguen en una factura el servicio de transporte público, así no lo usen, empezaron muchas dudas sobre esta iniciativa.

Una de ellas está vinculada con el auxilio de transporte que reciben millones de colombianos en todo el país. Este, que durante años ha sido un ingreso que le dan a los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos podría cambiar con la iniciativa, según dijo el ministro de Transporte, William Camargo.

En Caracol Radio, el jefe de esa cartera señaló que “esa es una discusión bien interesante en la cual hemos insistido porque ese auxilio de transporte se ha interiorizado por parte de los trabajadores como un ingreso adicional y realmente su orientación inicial era un subsidio“.

En otras palabras, según el ministro, los colombianos no perciben los 140.606 pesos que les dan mensualmente como un subsidio, sino como una plata más que llega a su bolsillo por sus labores en el trabajo.

“Esa es una discusión que no es menor y que estamos buscando meter en la conversación. No es fácil por un tema asociado a un ingreso anual que ellos están recibiendo y que creemos debería ir a financiar ese componente. Repito, no es una discusión fácil porque no se percibe como un subsidio de transporte, sino como un ingreso adicional”, ratificó en Caracol Radio.