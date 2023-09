De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, sería posible tener transporte público en las ciudades capitales del país pagando una una pequeña cuota mensual en la factura de la luz, para financiar el sistema de movilidad.

El presidente recibió el respaldo de varios políticos y figuras públicas, una de esas fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien se ha mostrado en redes como uno de los principales contradictores del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con Peñalosa, la idea de Petro es buena y fácil de implementar, además coincide en que hay que subsidiar el transporte público, “por razones de equidad y ambientales”. El exalcalde afirmó que el transporte ya está subsidiado en casi todas partes y que es improbable que la gente abuse de un servicio cómo esos, adelantándose a posible argumentos en contra.

“El transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis la gente va a pasear todo el día en bus o metro. Yo he propuesto avanzar hacia eso cobrando por el uso del carro con rastreo satelital. Pero la propuesta de Petro es más fácil y rápida. Tendría una repercusión internacional importante”, dijo.