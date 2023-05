A pesar de tener una estructura organizacional y financiera que contaba con el apoyo de personajes como el beisbolista colombiano Édgar Rentería, se conoció este martes 2 de mayo que el proyecto Arena del Río en Barranquilla no va más.

Se trataba del sitio para eventos más grande de América Latina y que, además, estaría acompañado de cadena hotelera y edificios de apartamentos.

Las primeras estimaciones de la ahora expresidenta del proyecto, Tatyana Orozco, era que el proyecto generaría 16.000 empleos y aportaría $ 2,6 billones a la economía regional de la costa caribe colombiana.

La inversión inicial del proyecto Arena del Río de Barranquilla era de US$ 450 millones con aportes tanto en equity como en ventas de palcos y apartamentos.

Orozco le había dicho a Valora Analitik a comienzos del año 2021 que las obras estaban programadas para iniciar en el año 2022. Sin embargo, eso no pasó.

En un comunicado emitido este 2 de mayo, la empresa dijo: “Nos enfrentamos a la coyuntura inversionista con las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación que, en conjunto, afectaron nuestro cierre financiero. Bajo estas circunstancias, el proyecto hoy no se podrá ejecutar”.

Con base en esa decisión, Arena del Río anunció que dio instrucciones a Fiduciaria Bancolombia para devolver la totalidad de los recursos a los 550 compradores de palcos y apartamentos.

Tatyana Orozco dejará la Presidencia del proyecto que quedará en cabeza de Peter Gianulis, socio de Two Way Stadiums Inc. junto a Édgar Rentería.