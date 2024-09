Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El paro camionero, que ya ajusta cuatro días, tiene preocupados a los colombianos por la falta de acuerdos entre el Gobierno y los transportadores de las diferentes ciudades del país. La coyuntura ha generado una crisis, acompañada de dudas sobre el precio de los alimentos, la venta de carnes, víveres y hasta la gasolina.

La empresa Terpel notificó a sus clientes sobre una contingencia con el abastecimiento del combustible JetA1 (para aviones) en los aeropuertos de Cartagena, Santa Marta, Cúcuta y Bucaramanga.

(Vea también: Cómo conseguir el queso más peligroso del mundo en Colombia; es infestado con larvas vivas)

Así mismo, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) indicó que la situación de abastecimiento de combustible es “supremamente escasa” y que algunas estaciones de servicio en las principales ciudades ya están sin combustible.

Por el lado de los alimentos, PorkColombia aseguró que “solo para lo que pasa en Bogotá, donde se represaron 2.000 animales que no se han podido llevar a plantas de beneficio, se tiene una pérdida superior a los 3 mil millones de pesos”.

(Vea también: Cierran criadero de cerdos en Soacha por irregularidades; habían hasta roedores en el sitio)

Las tiendas D1, Ara y Fruvers comenzaron a evidenciar escasez de alimentos porque sus transportadores permanecen represados en las diferentes vías del país.

Los precios de los ‘corrientazos’ aumentaron, pues “la carne me la estaban cobrando a $15.000 la libra, y ya hoy me la cobraron a $18.000, la papá que compraba a $35.000, ya hoy me la pidieron a $45.000 pesos”, indicó Alejandra López, propietaria de restaurante a Blu Radio.

(Vea también: Churrasco suave y jugoso en la ‘air fryer’: hágalo en pocos minutos y acompañe con una cerveza)

Los animales están muriendo dentro de los vehículos por la falta de hidratación. Un conductor de camión denunció esta situación y pidió soluciones al gobierno de Petro para enfrentar la crisis.

(Lea también: Advierten disparada en precio de varios alimentos (por paro); zanahoria y papa, carísimas)

Y por todo esto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solo tuvo para decir que “hemos llegado hasta el límite del Gobierno Nacional en una propuesta que consiste en bajar de los $1.904 de los que hablamos. Hemos bajado de $6.000 a $1.904, y ahora bajamos de $1.904 a $800. Se trata de $800 que no se harán efectivos de manera inmediata, sino en cuatro meses hasta diciembre de este año”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.