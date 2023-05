Yerry Mina se despidió del Everton de Inglaterra después de cinco temporadas en el equipo azul de la ciudad de Liverpool, dejando muchas cosas buenas y otras tantas negativas. Y en el último partido de la temporada, jugando por la permanencia en la primera división, un gesto suyo fue calificado como mordisco contra un jugador del Bournemouth.

Tal como había pasado semanas atrás, cuando el equipo del colombiano enfrentó al Manchester City y hubo cruces con Erling Haaland y Aymeric Laporte, esta vez el rival fue Dominic Solanke-Mitchell. Y aunque no queda claro si realmente se dio la agresión de la que muchos hablan, el simple gesto ya dio para que se revivieran los episodios pasados del defensor de la Selección Colombia.

Lo llamativo es que el delantero, que supuestamente habría recibido el mordisco, intentó mostrarle al árbitro las marcas, pero lo hizo con una calma extraña. Teniendo en cuenta que un mordisco lo hubiera dejado con más dolor y mayor molestia, por lo menos es lo que muchos han comentado para excusar al nacido en Guachené (Cauca).

A los 68 minutos, después del gol de Abdoulaye Doucouré que lograba conseguir los tres puntos necesarios para no descender, hubo una serie de empujones y agresiones de varios jugadores. Pero la cámara captó claramente cuando Yerry se va sobre Solanke-Mitchell, parecía que lo iba a separar y terminó acercando la cara al pecho del atacante inglés.

El supuesto afectado se da vuelta y se dirige caminando hacia donde está el árbitro central, pero al ver esto se dio una nueva reacción del colombiano con furia y fue detenido por los rivales. Se encararon de nuevo Mina y Solanke-Mitchell, pero se metieron más jugadores de lado y lado.

Lo más extraño es que, a pesar de todo lo ocurrido, no hubo amarilla para el espigado futbolista de ‘la tricolor’, su último partido se cerró jugando los más de 90 minutos y logrando el objetivo de quedarse en primera división. Y fue tanta la alegría de Yerry que durante una entrevista que estaba dando el portero Jordan Pickford, le dio un cariñoso beso en la mejilla y quedó todo registrado por la transmisión oficial.

🗣 "The last couple of years haven't been ideal but we keep going."

Jordan Pickford reviews Everton's season and their survival game! pic.twitter.com/GH3B0bwcRo

— Football Daily (@footballdaily) May 28, 2023