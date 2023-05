Yerry Mina estuvo ausente de las convocatorias del Everton inglés desde mediados de enero pasado, pero volvió al campo cuatro meses después y mostró buen nivel, ayudando a que su equipo ganara un partido clave para evitar el descenso. Pero en su segundo juego consecutivo en acción, contra Manchester City, fue protagonista de acciones discutidas y el periodista Martín Liberman lo atacó fuertemente.

El encuentro fue desigual, el equipo del colombiano esperaba dar la sorpresa para derrotar al líder y gran favorito a llevarse el título de la Premier League en esta temporada. La resistencia duró 37 minutos, cuando empezaron a llegar los goles de la visita y no se veía que los ‘Toffees’, en donde dicen que quisieran el regreso de James Rodríguez, podían responder.

Pero Yerry vivió un partido especial en las áreas, intentando controlar al potente Erling Haaland en defensa y luchando con los duros defensores rivales en busca de hacer goles. Y en medio de los cruces defensivos y ofensivos, protagonizó polémicas con el mismo Haaland, de gustos más que excéntricos, y Aymeric Laporte.

Por todo lo que se veía en la transmisión, empezaron a llegar las reacciones, algunas con burla y otras con molestia, por el comportamiento de Yerry Mina. Pero la más polémica fue del periodista argentino Martín Liberman, siempre desafiante, que esta vez apuntó a Yerry llamándolo “payaso”, recordando que dijo ser seguidor de Atlético Nacional.

Cuando alguien le respondió al gaucho que los argentinos también tenían malos comportamientos, ‘el colorado’ respondió que no le importaba el país del jugador. Eso se entiende, ya que ha sido de los pocos argentinos que critica a Lionel Messi con vehemencia: “¡No hay nacionalidades! No seas acomplejado. Hay personas… Tus complejos resolvelos con tu terapeuta”.

Y para cerrar la sesión de opiniones de Liberman sobre Yerry Mina, al argentino le recordaron las constantes actitudes negativas de Emiliano ‘el Dibu’ Martínez, como las que tuvo contra Colombia en la Copa América 2021. Y hubo defensa del comunicador al portero, aunque también aceptó que no le gustan algunas de sus actitudes:

Todo esto pasaba mientras Manchester City goleaba al Everton en su estadio, un 0-3 que dejó polémicas con Mina y superioridad de los dirigidos por Josep Guardiola. Que así dan un paso más hacia el título local y esperan imponerse contra Real Madrid para llegar a la final de Champions League.

A los 15 minutos, Mina marcaba a Laporte y, aunque la cámara no muestra bien, parece que hubo un pellizco o agredió al español. Esto motivó la reacción del jugador del City, que lo golpeó en la mano y ni siquiera recibió amonestación, mientras el nacido en Guachené se revolcaba sobre el césped.

Y después se vio otro momento complicado, cuando Mina discutió con Halland, sin mucha diferencia de estatura y con buena presencia física, el colombiano encaró al noruego y este se burló en su cara. El de la Selección Colombia tampoco se quedó con nada y hasta se tapó la nariz cuando estaba hablando con su rival, emulando lo que ya había hecho Leon Goretzka en un duelo de Champions League entre Bayern Múnich y Manchester City.

