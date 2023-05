El futbolista colombiano Yerry Mina sumó su segunda titularidad consecutiva con el Everton en una temporada que ha estado marcada por las lesiones y la falta de ritmo.

(Ver también: Yerry Mina, acorralado por hinchas de Everton, que protestaron por mal momento del equipo)

El defensa de la Selección Colombia jugó todo el compromiso en la derrota de su equipo 0-3 ante el Manchester City por la fecha 36 de la Premier League, lo que los compromete aún más en la zona del descenso que, si bien por ahora están por fuera de los tres últimos, solo los separa una unidad con respecto al Leeds United de Luis Sinisterra.

Una de las imágenes del partido fue la de Mina discutiendo, desde el primer minuto, con el delantero noruego Erling Haaland, siendo esta su estrategia para desconcentrarlo y que no tuviera importancia en el compromiso.

Sin embargo, la estrategia no le funcionó, ya que al minuto 38 el noruego se desmarcó dentro del área y marcó, en ese momento, el 0-2 parcial a favor de los líderes del torneo, llegando así a 36 goles en la temporada.

Pese a eso, el colombiano siguió hablándole al delantero y este apenas se reía, teniendo en cuenta que ya llevaban 2 goles de diferencia. Luego, cuando Haaland fue reemplazado, Mina hizo la misma estrategia con el inglés Jack Grealish, que le respondió igual que el noruego, riéndose.

pic.twitter.com/oZGyyM0xBI

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 14, 2023