Al final de los primeros 90 minutos del duelo entre Real Madrid y Manchester City hubo empate 1-1 y todo queda abierto para que el finalista de la Champions League 2023-24 se defina en la vuelta, a jugarse en Inglaterra. Sin embargo, con el pasar de las horas, en la prensa española han analizado una y otra vez la jugada previa al gol de la igualdad de los dirigidos por Josep Guardiola.

El partido no fue como muchos esperaban, el equipo ‘merengue’ no estaba en su mejor forma, pero siempre fue peligroso con sus ataques en velocidad. Y los ‘citizens’, que llegaban con favoritismo, no fueron el equipo que domina y se lleva por delante al rival, lograron poner a prueba a Thibaut Courtois.

El gol de Vinícius Júnior abrió el marcador, hacía pensar que la fiesta en el Estadio Santiago Bernabéu iba a ser completa, pero el empate de Kevin De Bruyne dejó todo parejo y parecía que el capítulo se cerraba con el pitazo final.

Real Madrid 1-1 Man. City | RESUMEN

Pero por fuera de la raya hubo un tercer tiempo, que se vivió con más intensidad y la palabra “robo” inundó las redes sociales por quejas de los seguidores del equipo español. Y cuando habló Carlo Ancelotti en la rueda de prensa oficial, fue mayor la sensación de inconformidad, después de que él mismo dijera que la llave estaba pareja en las horas previas al duelo.

Pruebas del supuesto “robo” al Real Madrid en el gol del Manchester City

En la jugada previa al tanto del visitante, hubo un pase al costado y De Bruyne se esforzó para que no saliera el balón. El juego siguió y la posesión la recuperó el equipo blanco, pero en una mala salida terminaron perdiéndola y eso desencadenó en el 1-1 del mismo jugador belga.

Sin embargo, en las declaraciones de ‘Carletto’ quedó claro que Real Madrid se sintió afectado por las decisiones del árbitro Artur Soares Días y los oficiales del VAR: “Estaba afuera, estaba afuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo hayan controlado bien… Pequeños detalles; un córner para nosotros que no lo ve el árbitro y no estaba muy atento. Me muestra la tarjeta a mí, que no jugaba, y los jugadores merecían más tarjetas en el campo. No estaba atento”.

Nadie había visto la repetición de la jugada y el técnico italiano lo dijo tan seguro, que lo cuestionaron sobre si había tenido acceso a otra imagen. Ancelotti afirmó que la vio con la tecnología de una transmisión de televisión internacional, no de una imagen real u oficial:

“Yo sí [vi que salió el balón]. La tecnología 3D de Bein Sports lo ha mostrado, no era la tecnología del VAR, porque no la veían”.

Después de lo que dijo el técnico del Real Madrid, se han tejido lecturas e interpretaciones de lo ocurrido. La primera da a entender que, como el gol no llegó en la jugada siguiente a la supuesta salida del balón y como hubo cambio de posesión, el VAR no intervino. La segunda, que no da respuesta a si hubo algo irregular, indica que las imágenes en 3D del canal mencionado no tienen fiabilidad y por eso no se puede decir nada diferente a lo que decidieron las autoridades del partido.

EL GOL DEL CITY ERA ILEGAL.

NUEVO ROBO DEL REAL MADRID pic.twitter.com/J1M4YmSK4u — ByFactory (@ByFactory_YT) May 9, 2023

Eso sí, la palabra “robo”, acusando al Manchester City por lo ocurrido en el empate al Real Madrid, es tendencia y sigue así entre la gran cantidad de ‘merengues’:

🤬"¡El BALÓN ha SALIDO! ¡¡Han PERJUDICADO al REAL MADRID!!"🤬 💣@jpedrerol se harta y 'estalla' en #ChiringuitoPolémica pic.twitter.com/LUO0o2NHsP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2023

‼️Pues eso … un robo al Madrid pero ganaremos en Manchester …

Hala Madrid‼️ https://t.co/QqyHTzP0H0 — Restreal (@MgubaaM) May 9, 2023

No se, pero es un robo… Primero que era corner, luego este balón salió… ¿Perjudicado el Real Madrid? pic.twitter.com/HiapZIYfpN — Kevin Mora (@KevinMoraF) May 9, 2023

Robo pero vale falta el siguiente partido grande Madrid https://t.co/f0V0feja1J — Edgardo Lemus (@edgardolemus19) May 9, 2023