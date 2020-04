View this post on Instagram

Domingo 29 de marzo de 2020. Acompañados del poder de Dios y con El apoyo de la fundacion Yerry Mina. Hoy nos unimos a Las necesidades de nuestra gente de algunas veredas de nuestro territorio Guacheneseño. A travez del suministro de productos de aseo y de consumo. Ademas de invitar a nuestra ciudadania para que acatemos Las ordenes en materia de lavarnos y de no salir de nuestas casas. #Guachene cauca #colombia #colombia #igerscolombia #ig_colombia #galeriaco #medellin #colombia_folklore #bogota #colombiatravel #colombia_estrella #colombia_greatshots