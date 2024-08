Este viernes 9 de agosto Colombia obtuvo se segunda medalla en la actual edición de los Juegos Olímpicos. Esta llegó por parte de Yeison López, quien se colgó la plata en la modalidad de halterofilia de 89 kilogramos.

(Vea también: Lágrimas de fuerza: hermano de Yeison López lloró por medalla de plata en París 2024)

El oriundo de Chocó, que fue desplazado junto a su familia, levantó en arranque 180 kilos y 210 en envión, que le permitieron igualar su actuación en la Copa Mundial y asegurándose el segundo puesto del podio.

Luego de obtener su medalla, el colombiano dio unas declaraciones a los medios y tuvo la oportunidad de hablar con sus padres, protagonizando un momento realmente emotivo ante las cámaras.

¿Qué le dijo Yeison López a sus papás?

Mientras el pesista hablaba con el Canal RCN, desde el Valle le conectaron a su familia. La primera en hablar fue su madre, quien lo hizo llorar con tan solo escucharla.

“Mamita, te amo mucho, sabes que este es nuestro sueño, era el sueño de toda la familia. Sé que están reunidos y los amo mucho. Ha sido un proceso difícil, pero lo logramos. Ya quiero llegar a la casa y que celebremos esta medalla”, le dijo el deportista.

Emocionada, su mamá le agradeció por esa alegría y le recordó que nada en la vida ha sido fácil para ellos, por lo que debía sentirse orgulloso de lo que había conseguido.

Qué momento. Qué emocionante y emotivo ver a Yeison López llorando de la alegría junto a su madre, su hermano y su padre. Gracias, Yeison. #ColombiaEnParís2024 🇨🇴 pic.twitter.com/bKyJYO8cfp — Deportes RCN (@DeportesRCN) August 9, 2024

Totalmente quebrado, el deportista colombiano le expresó el amor que sentía por ella y las ganas que tenía por llegar a su pueblo para celebrar junto a sus seres queridos.

Pero allí no quedó todo, pues también le pasaron a su papá, quien también lo hizo llorar con sus palabras.

“Campeón, no sabes la alegría que le has traído al país y a la familia. Esta mañana, cuando hablábamos, me preguntaste que por qué había madrugado. Yo te dije que hoy era un día grande para nosotros y me desperté para pedirle a Dios por ti y que esto se hiciera realidad”, mencionó el padre del pesista.

Yeison López no aguantó las lágrimas y, con voz quebrada, le expresó el amor que sentía por él y le agradeció por las enseñanzas que le dio.

“Pa, te amo mucho. Gracias por siempre mantenerme tranquilo. Gracias, papi, por todo. La vida no me pudo premiar con una mejor familia ni con un mejor papá. Eres el mejor y ya quiero llegar para darte un abrazo. Los amo mucho”, aseguró el deportista.

Lee También

Su padre, agregó: “No sé cómo expresar esta alegría que estoy sintiendo. Eres grande y vas a seguir siendo grande, mijo, porque esa dedicación tuya me llena de orgullo”.

Escuchar a Yeison López y su mamá después de obtener su medalla 😭🇨🇴 pic.twitter.com/VuULjYskgg — CAMILO (@camilo8_04) August 9, 2024

Hermosa conversación entre Yeison López y su mamá. Agradecimientos sin parar, lágrimas, palabras de apoyo, fe y superación. Muy conmovedor. Muy bien ahí por los colegas y el equipo de producción de @DeportesRCN 👏🏻👏🏻👏🏻 #Paris2024 pic.twitter.com/Z2uVZ3JbTE — Yerson David Caucha (@DavidCaucha) August 9, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.